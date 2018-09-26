4N1K İlk Aşk 12. sezon finali fragmanı! 4N1K İlk Aşk neden sezon finali yapıyor?
4N1K İlk Aşk 12. bölümüyle bu akşam sezon finali yapacak. 4N1K İlk Aşk yaz sezonunda en çok ilgi gören dizilerden biri oldu. Peki 4N1K İlk Aşk neden sezon finali yapıyor?
26.09.2018 - 18:51 | Güncelleme:
4N1K İlk Aşk bu hafta Cuma günü (28 Eylül) ekrana gelecek bölümüyle sezon finali yapacak. Yaz sezonunda en çok ilgi gören dizilerden biri olan gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk'ın neden sezon finali yaptığı merak konusu oldu. İşte 4N1K İlk Aşk'ın sezon finali bölümüne dair detaylar...
4N1K İlk Aşk yaz sezonun başından beri ilgi gören dizilerin arasındaydı. Ancak alınan kararla dizi bu hafta yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak görünen o ki 4N1K İlk Aşk yayın hayatına sadece yaz sezonunda ekranlara gelerek devam edecek.
4N1K İLK AŞK 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Saklanan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali, Barış’ı zorlayarak saklanan sırrı öğrenmeye çalışır. İki genç arasındaki inatlaşma tehlike dolu bir oyuna dönüşür. Yaprak ne kadar inkar etse de Ali’nin arkadaşlığın ötesindeki duygularını fark ediyor. Tekin ile Ela’nın giderek yakınlaştığını fark eden Jülide, son kozunu oynayıp okula müfettişleri gönderir. Müdür, Sinan ve Ece’nin aşkına tam onay vermese de olumlu bir adım atar.
Yaprak, Ali ile hem karşılaşmamak hem de yüzleşmemek için okula gitmez. Ancak Barış’tan kaçmak o kadar kolay değildir. Ali sonunda gerçekleri öğrenir. Şimdi sıra Yaprak’a gelmiştir. Gökhan, Merve’nin son dakika hamlesi ile karakoldan kurtulur. Fakat Ece’nin başına beklenmedik bir olay gelir. Ali, tüm duygularını Yaprak’a açıklar. Peki Yaprak’ın tepkisi ne olacak? Sadece Ali’nin değil Barış’ın da aşkını öğrenen Yaprak hangisini seçecek?
4N1K İLK AŞK 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönümesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur.
Okul gündemine Yaprak-Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Barış ve Yaprak’ı takip eden çete Ali ile ilgili gerçeği öğrenir. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için çağırır.
4N1K İLK AŞK OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş, Burak Yörük, Bülent Alkış, Beyti Engin, Zeynep Özder, Eslem Akar, Aybanu Aykut, Suğdem Gözalır, Gizem Güneş, Tuğçe Kıltaç, Meral Asıltürk ve Emir Benderlioğlu yer alıyor.
4N1K İLK AŞK KONUSU
Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…
Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında:
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4N1K İlk Aşk 12. sezon finali fragmanı! 4N1K İlk Aşk neden sezon finali yapıyor? - Son Dakika Haberler/4n1k-ilk-ask-12-sezon-finali-fragmani-4n1k-ilk-ask-neden-sezon-finali-yapiyor-21576222157622
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