4N1K İlk Aşk 2. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’ın üstlendiği, senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu 4N1K İlk Aşk dizisinin 2. bölümünün ardından gelecek hafta ekranlara gelecek 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, 4N1K İlk Aşk 2. bölümde neler yaşandı? 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölümde neler olacak? İşte 4N1K İlk Aşk 2. bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı;

4N1KİLK AŞK 2. BÖlÜMDE NELER YAŞANDI?

Barış’ın sürekli Yaprak’ın etrafında olması sonunda Ali’yi harekete geçirir. Yaprak için yazdığı İlk Aşk adlı şarkısını bitiren Ali, bestesini ilk dinleyenin aşık olduğu kız olacağını açıklar. Sırtındaki gitarı gören Barış fırsatı kaçırmaz, Ali’ye meydan okur. İkili gitarla karşılıklı kapışır. Fakat bu kapışma Ali’nin planlarını alt üst eder. Yaprak’a kendini affettirmek isteyen Barış gizlice odasına girer. Amacı aldığı çiçeklerle ona sürpriz yapmaktır. Ancak odasında uyuya kalınca işler fena karışır.

Müdür’ün Oğuz’un annesi Zeliş ile ilişki yaşadığını sanan Sinan, onu tehdit eder ve bir teklifte bulunur. Ancak bu teklif Müdür ile Melike’nin arasında yeni bir krize yol açar.

Merve’nin gönlünü almak için her yolu deneyen Gökhan ise çaresizdir. Ece’den her geçen gün daha da hoşlanan Sinan, onunla yakınlaşabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yaprak’ta uyuyakaldığı gece motoru çalınan Barış’ın başı polis ile derde girer. Her şey Yaprak’ın vereceği ifadeye bağlıdır. Barış’ın babası Tekin, Ali’yi annesinden uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapar.