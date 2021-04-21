Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA: 5 apartmana 'voltaj' şoku - Haberler
ABONE OL

Arnavutköy'de 5 apartmana 'voltaj' şoku

İstanbul Arnavutköy'de, elektrik voltajının aniden yükselmesi sonucu birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor

SON DAKİKA: 5 apartmana 'voltaj' şoku - Haberler
DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, elektrik voltajının aniden yükselmesi sonucu birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazların bozulduğu iddia edildi.

Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı. İddiaya göre, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı. Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

BİRBİRİNE BİTİŞİK 5 APARTMAN

Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÇUKUR ÇIKTI! Son dakika: Salda Gölü'nde sular 30 metre çekildi! Çukurlar ortaya çıktı
GÜNDEMSular 30 metre çekildi! Bu görüntüler çıktı
Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, nereli? Derya Yanık hayatı ve kariyeri
GÜNDEMDerya Yanık kimdir?
BENZİNLİKTE DOĞUM! Son dakika: Eşinin doğumu başladı! Benzinliğe girdi! - VİDEO HABER -
GÜNDEMEşinin doğumu başladı! Benzinliğe girdi!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Mesaj SMS E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı
GÜNDEME-devlet seyahat izin belgesi başvuru
23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da (2021) sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEM23 Nisan'da yasak var mı?
TIR FACİASI | Son dakika: Otomobilin üzerine devrildi! 1 ölü - VİDEO
GÜNDEMTIR dehşeti! Aracın üzerine devrildi
FECİ KAZA! Son dakika: Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü bariyerlere çarptı!
GÜNDEMBeşiktaş'ta çift katlı otobüs bariyerlere çarptı! 1 ...
Son dakika: FETÖ'nün gaybubet evine baskın! 29 gözaltı
GÜNDEMFETÖ'nün hücre evine baskın! 29 gözaltı
CANİ KOCA... Son dakika: Eşini 38 kez bıçaklayan caninin, savunması "pes" dedirtti
GÜNDEMEşini 38 kez bıçakladı! Şoke eden savunma!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez Habertürk TV'ye konuştu - VİDEO
GÜNDEMBakan Yanık, ilk kez Habertürk TV'ye konuştu