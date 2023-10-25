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        Haberler Ekonomi Otomobil 5 bin işçi greve gitti - Otomobil Haberleri

        5 bin işçi greve gitti

        ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 5 bin üyesinin General Motors'un (GM) "en büyük ve en çok para kazandıran" fabrikasında grev başlattığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:35
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        UAW'den yapılan açıklamada, Teksas eyaletinin Arlington kentinde 5 bin sendika üyesi işçinin, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve katıldığı bildirildi.

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        Açıklamada, işçilerin GM'nin "en büyük ve en çok para kazandıran" fabrikasında üretimi durdurduğu aktarıldı.

        Söz konusu fabrikada GM'nin Chevy Tahoe, Chevy Suburban, GMC Yukon ve Cadillac Escalade gibi en karlı araçlarından bazılarının üretildiği belirtilen açıklamada, grev kararının GM'nin üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasından saatler sonra geldiğine işaret edildi.

        TOPLAM SAYI 45 BİNİ AŞTI

        Açıklamada, GM'nin karının "Wall Street'in beklentilerini" aşmasına rağmen şirketin son teklifinin "sendika üyelerini elde edilen karlar için ödüllendirmekte başarısız" olduğu ifade edildi.

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        GM'nin yıllardır düşen reel ücretlerin ve standartların işçilere verdiği zararı onarmak için daha fazlasını yapabileceğinin açık olduğu vurgulanan açıklamada, otomotiv işçilerinin grevi 6'ıncı haftasına yaklaşırken GM, Ford ve Stellantis'den oluşan üç büyük otomobil üreticisine karşı grev yapan UAW üyelerinin toplam sayının 45 binin üzerine çıktığı kaydedildi.

        Açıklamada, Ford, GM ve Stellantis'in son 10 yılda Kuzey Amerika'da çeyrek trilyon dolar kar elde ettiği, üç büyük otomobil üreticisinin bu yılın sadece ilk 6 ayında karının toplam 21 milyar doları bulduğu ancak yine de şirketlerin işçilere kazandıkları rekor karlardan adil bir pay verecek sözleşmeler yapmayı hala reddettiği aktarıldı.

        ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRI 3.1 MİLYAR DOLAR

        GM'nin dün açıkladığı bilançosuna göre, şirketin net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 azalarak 3,1 milyar dolar oldu.

        Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,25 dolar olan hisse başına kârı ise bu yılın aynı döneminde 2,20 dolar olarak kaydedildi.

        Otomobil üreticisinin geliri ise aynı dönemde yüzde 5,4 artarak 44,1 milyar dolara yükseldi.

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        Şirketin karı söz konusu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı almıştı.

        Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

        Sendika, bu zamana kadar 22 eyalette 8 montaj fabrikası ve 38 parça dağıtım merkezini kapsayacak şekilde grevi genişletmişti.

        Son olarak sendika, 3 büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grev kapsamında dün Stellantis'in Sterling Heights montaj tesisindeki 6 bin 800 üyesinin daha greve gittiğini duyurmuştu.

        Öte yandan, Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG) "Ayağa Kalk" grevine ilişkin son analizinde, grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirmişti.

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