5 eksikli Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 21. haftanın kapanış maçında yarın akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor hem de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de kart cezalıları Skriniar ve Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Sidiki Cherif mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.
KEREM VE MUSABA KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki oyuncu, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
KANTE'NİN KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yarınki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.
SÜPER LİG'DE 96. RANDEVU
İki ekip arasında lig tarihinde bugüne kadar 95 maç yapıldı. Sarı-lacivertliler 48 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 5 galibiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar 1 kez kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Gençlerbirliği rekabetteki son galibiyetini Kadıköy'de oynanan son lig maçı olan 14 Mart 2021'de aldı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, 1992-1993'te ise Gençlerbirliği 4-3'lük galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin evinde 2011-2012 sezonundaki 6-1 ve 2019-2020 sezonunda 5-2'lik skorlu galibiyetler en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
İÇ SAHA KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde Kadıköy'de oynadığı maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri evinde en son Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
EN GOLCÜ TALISCA
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son 5 maçta 7 gollük katkı sağladı. Talisca, 3 gün önce oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Erzurumspor FK filelerini de 2 kez havalandırdı.