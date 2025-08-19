Habertürk
        5 Grammy ödüllü Mariah Carey'den Grammy yorumu: Abartılıyor - magazin haberleri

        5 Grammy ödüllü Mariah Carey'den Grammy yorumu: Abartılıyor

        Uzun müzik kariyeri boyunca 5 kez Grammy ödülü kazanan Mariah Carey, ödül hakkında "Abartılı" yorumunu yaptı

        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 13:45 Güncelleme: 19.08.2025 - 13:46
        Mariah Carey, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında ödüller hakkında fikirlerini açıkladı.

        56 yaşındaki ABD'li şarkıcı, uzun müzik kariyeri boyunca defalarca aday gösterildiği ve birden çok defa ödül kazandığı Grammy'yi 'abartılı' olarak nitelendirdi.

        "Bence Grammy Ödülleri abartılıyor" diyen Mariah Carey, bu ifadesiyle hem ödülün kendisinden hem de ödül töreninden bahsettiğini açıkladı. Carey, kariyeri boyunca 30'dan fazla Grammy'ye aday gösterildi ve 1991'deki ilk ödülünden bu yana toplamda 5 ödül kazandı.

        Grammy'yi eleştiren ünlü şarkıcı, Billboard listelerinin yeterince değer görmediğini düşündüğünü de belirtti.

