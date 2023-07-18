5 kilo doğarak herkesi şaşırtan sevimli bebek Leo
28 Haziran günü dünyaya gözlerini açan Leo, 5 kilo 56 gram doğdu. Hastanedeki herkes onu görünce çok şaşırsa da dolgun yanakları ile hastanenin odak noktası oldu.
Yenidoğan bir bebeğin 2-3 kilo civarında olması beklenir ancak Leo'da durum biraz farklı çünkü kendisi 5 kilo 56 gram olarak dünyaya geldi.
Leo'nun 4 Temmuz'da dünyaya gelmesi bekleniyordu ancak doğum 28 Haziran'da gerçekleşti. Kimse Leo gibi bir bebek beklemiyordu.
Aslında bu sadece hastanedekiler için bir sürprizdi çünkü aile bunu tahmin edebiliyordu. İsmi verilmeyen ailenin bir önceki çocuğu da 4 kilo 425 gram olarak doğmuştu.