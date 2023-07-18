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        5 kilo doğarak herkesi şaşırtan sevimli bebek Leo

        28 Haziran günü dünyaya gözlerini açan Leo, 5 kilo 56 gram doğdu. Hastanedeki herkes onu görünce çok şaşırsa da dolgun yanakları ile hastanenin odak noktası oldu.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 15:06
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        Yenidoğan bir bebeğin 2-3 kilo civarında olması beklenir ancak Leo'da durum biraz farklı çünkü kendisi 5 kilo 56 gram olarak dünyaya geldi.

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        Leo'nun 4 Temmuz'da dünyaya gelmesi bekleniyordu ancak doğum 28 Haziran'da gerçekleşti. Kimse Leo gibi bir bebek beklemiyordu.

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        Aslında bu sadece hastanedekiler için bir sürprizdi çünkü aile bunu tahmin edebiliyordu. İsmi verilmeyen ailenin bir önceki çocuğu da 4 kilo 425 gram olarak doğmuştu.

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        Leo'nun sağlık durumu gayet iyi ancak şimdiden üç aylık gibi duruyor.

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        Leo, kilosu nedeniyle hayata 3-6 aylık bebek kıyafetleri ve bir numara daha büyük bir bebek beziyle başladı.

        Kaynak: BrightSide Fotoğraf: Williamson Health Hastanesi

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