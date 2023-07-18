5 kilo doğarak herkesi şaşırtan sevimli bebek Leo 28 Haziran günü dünyaya gözlerini açan Leo, 5 kilo 56 gram doğdu. Hastanedeki herkes onu görünce çok şaşırsa da dolgun yanakları ile hastanenin odak noktası oldu. Habertürk Giriş: 18.07.2023 - 15:06 Güncelleme: 18.07.2023 - 15:06 facebook

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Yenidoğan bir bebeğin 2-3 kilo civarında olması beklenir ancak Leo'da durum biraz farklı çünkü kendisi 5 kilo 56 gram olarak dünyaya geldi.

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Leo'nun 4 Temmuz'da dünyaya gelmesi bekleniyordu ancak doğum 28 Haziran'da gerçekleşti. Kimse Leo gibi bir bebek beklemiyordu.