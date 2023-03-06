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5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanları "Liderler Buluşması" ile bir araya geliyor. 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. İşte, Beşli Masa toplantı saati detayları...

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  • 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve Meral Akşener katılacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

    CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi yeniden toplanıyor.  İYİ Parti'nin masadan ayrılığının ardından CHP Lideri, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplarken İyi Parti Lideri Meral Akşener de, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde görüştü. Cumhurbaşkanlığı adayının açıklanacağı Millet İttifakı'nda kritik toplantı 6 Mart Pazartesi günü yapılacak. İşte, 5'li Masa toplantı saati hakkında merak edilenler...
  • 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve Meral Akşener katılacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

    CUMHURBAŞKANI ADAYI GÜNDEMDE!

    Altılı Masa'nın 2 Mart'taki toplantısında yaşanan kriz sonrası yoluna Beşli Masa olarak devam eden CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Saadet Partisi bugün bir kez daha bir araya geliyor. Toplantıda İYİ Parti'nin masadan ayrılığı ve Cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmesi bekleniyor.
  • 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve Meral Akşener katılacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

    5'Lİ MASA TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"na katılacak. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
  • 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve Meral Akşener katılacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşayan Millet İttifakı'nda kritik toplantı bugün yapılacak. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklanan toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, peş peşe gelişmeler yaşandı.
  • 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve Meral Akşener katılacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

    AKŞENER'İN KATILMASI BEKLENMİYOR

    İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık" ifadelerini kullandı.

     

    İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti'nin masaya dönme koşulunu, "Biz seçilecek aday istiyoruz. Kişilikle ilgili bir tavrımız yoktur. Masanın prensipleri çiğnendi prensiplere dönülmesi halinde masaya döneriz" şeklinde açıkladı.
  • 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve Meral Akşener katılacak mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

    5'Lİ MASA OLARAK TOPLANDI

    CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 4 saat sonra sona erdi. Toplantının ardından yapılan ve "Aynı istikamette devam edileceği" belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

     

    "Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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