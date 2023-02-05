5 milyon öğrenci için ücretsiz yemek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam 5 milyon öğrenci için ücretsiz yemek!
ABONE OL

Okullarda ücretsiz yemek uygulaması hazırlıklarına başlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması kapsamında, Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci için hazırlıklara başlandı.

5 milyon öğrenci için ücretsiz yemek!
AA

Uzun bir süredir gündemde olan, Devlet Okulları'nda öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmaları başlattı. Bu kapsamda 5 milyon öğrenci ücretsiz yemek ile buluşacak. İlk etapta Yozgat ili için hazırlıklar başladı.

Yemekler, kent merkezinde Zübeyde Hanım ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanelerinde, ilçelerde ise öğretmenevi ve akşam sanat okulu yemekhanelerinde hazırlanacak.

YOZGAT'TA 19 BİNİN ÜZERİNDE

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde, yemek ve kumanyaların hazırlanmasını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kent genelinde 19 bin 292 öğrenciye ücretsiz yemek verilmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Daha önce taşımalı sistemle eğitim gören 7 bin 52 öğrenciye yemek verildiğini aktaran Yazıcı, "Bu öğrencilere ilave olarak 188 okulumuzda 8 bin 29'u okul öncesi, 4 bin 211'i ilk ve ortaokul olmak üzere 12 bin 240 öğrencimize daha ücretsiz yemek verilecek." dedi.

Yazıcı, yemeklerin uzmanlar tarafından hazırlanmış haftalık listeye göre yapılacağını ifade ederek, "Bu çalışma hem velilerimizin bu anlamdaki hayata dair zorlukların giderilmesi hem de öğrencilerimizin daha dengeli ve düzenli beslenmeleri açısından çok önemli. Bu hizmetin öğrencilerimize sunulmasında Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız yetkililerine, bu sürece katkı sağlayan ve emek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek içecek alanı öğrencisi Büşra Nur Tekgül de okulda yemek pişirerek kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarım ihracatında ocak rekoru
İŞ-YAŞAM Tarım ihracatında ocak rekoru
Ticaret Bakanı Muş: 'Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz'
İŞ-YAŞAM Bakan Muş'tan büyüme rakamı tahmini
Şişecam net satışlarını 95,3 milyar TL'ye yükseltti
İŞ-YAŞAM Net satışları 95.3 milyar TL'ye yükseldi
Küresel piyasalar haftayı karışık seyirle tamamladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda karışık seyir
Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı
İŞ-YAŞAM Sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
Havaş'tan Rus havayollarına uyarı
İŞ-YAŞAM Havaş'tan Rus havayollarına mektup
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı
İŞ-YAŞAM Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı ...
Musk'ın 'Tesla' davasında kritik karar
İŞ-YAŞAM Musk'ın 'Tesla' davasında kritik karar
Kayısı ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı
İŞ-YAŞAM Kayısıdan önemli gelir
Bakan Varank: Yılda 40 ton altın ekonomiye kazandırılıyor
İŞ-YAŞAM "Yılda 40 ton altın ekonomiye kazandırılıyor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.