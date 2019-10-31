5 peynirli ravioli nasıl yapılır? İtalyan mutfağı denince akla bol miktarda hamur işi yer alır. Pizzalar, makarnalar yemeye doyamadığımız o güzel lezzetlerden 5 Peynirli Ravioli tarifini sizlerle paylaşıyorum.
5 Peynirli ravioli malzemeler;
- 750 gram Ravioli
- 300 gram mantar
- 1 kutu krema
- 1 yemek kaşığı labne
- 1 dilim mozzarella peyniri (elinizde yoksa kullanmasanız da olur)
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Birkaç yaprak fesleğen
- Karabiber
- Tuz
- Zeytin yağı
5 Peynirli ravioli yapımı;
- Ravioli yapımı zahmetli olduğu için marketlerde hazır paketlenmiş beş peynirli Ravioli bulabilirsiniz.
- Mantarları yıkayıp dilimleyip kızdırdığınız yağın içerisine atalım.
- Suyunu çekene kadar bekleyelim ardından labne peyniri, kremayı ve mozzarella peynirini atalım.
- Fesleğen ve baharatları ekleyip sosumuzu hazırlıyoruz.
- Bir tencerede ravioliyi haşlıyoruz.
- Haşlanan ravioliyi süzüp mantarlı karışıma katıp afiyetle yiyelim.
YORUMLAR