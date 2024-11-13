5 PKK'lı terörist etkisiz hala getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.