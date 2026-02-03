Habertürk
        A101 5 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Perşembe A101 marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?

        Bu Perşembe A101 marketlerde satışa çıkacak ürünler, A101 5 Şubat aktüel kataloğu ile belli oldu. Şubat ayının ilk Perşembe gününde teknolojik aletlerden beyaz eşyalara, mutfak gereçlerinden aksesuarlara, çocuk oyuncaklarından kedi ve köpek eşyalarına kadar birçok ürün A101 raflarında yerini alacak. Peki, 5 Şubat A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe hangi ürünler var? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 03.02.2026 - 16:02 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:02
        5 Şubat A101 Aldın Aldın aktüel broşürü yayınlandı. Bu Perşembe günü A101 marketlerinde televizyon, telefon, motosiklet, robot süpürge, çamaşır ve kurutma makinesi, kameralı akıllı evcil hayvan mama kabı, sabunlu kedi kumu, oyuncak matkap seti, laptop sehpası gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte, 5 Şubat A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu haberimizde...

