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        Haberler Magazin 5 tarihi camimiz artık dünya mirası oldu

        5 tarihi camimiz artık dünya mirası oldu

        5 tarihi camimiz artık dünya mirası... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'ya "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla iletilen ve komitenin bugün gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen tarihî camilerimiz, aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:49
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        5 tarihi camimiz artık dünya mirası oldu
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        Mehmet Nuri Ersoy, dün Başkent Kültür Yolu Festivali'nde yaptığı açıklamada tarihi ahşap camiler için UNESCO’ya başvuru hazırlığı içinde olduklarını belirtmişti. Ersoy, bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: Gordion Antik Kenti UNESCO’daki 20’nci kalıcı mirasımız olarak yerini aldı. Bir dosyamız daha var. Ülkemizde çok fazla değerler var. UNESCO Kalıcı Miras dosyaları çok dikkatle hazırlanması gereken dosyalar. Birkaç yıl süren çalışmalar gerekiyor. Çünkü listeleri verdiğiniz zaman yedek liste verme şansınız yok. Dosyalar girdiği zaman sonucu alması gerekiyor. Gordion da bunu hak eden bir yerimizdi ve dosya pozitif sonuçlandı. Bir dosyamız daha var çok yoğun çalıştığımız. Ahşap camilerle ilgili. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Camiler açısından eğer olumlu sonuç alırsak ilk kez camiler UNESCO tescili almış olacak. Bu yüzden umutluyuz.

        Afyonkarahisar Ulu Camii

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        Mehmet Nuri Ersoy'un bu açıklamasından 24 saat bile geçmeden UNESCO'dan olumlu cevap geldi.

        Orta Asya’dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ’dan günümüze taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler de artık UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

        Beyşehir Eşrefoğlu Camii

        • Eskişehir... Sivrihisar Ulu Camii

        • Konya... Beyşehir Eşrefoğlu Camii

        • Kastamonu Kasaba Köyü... Mahmut Bey Camii

        • Ankara... Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii

        • Afyonkarahisar... Ulu Camii

        Kastamonu Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii

        Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye’nin farklı illerindeki ahşap destekli camiler, Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

        Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii

        Mehmet Nuri Ersoy, bunun üzerine yeni bir açıklama yaparak "Yeni bir müjde daha! UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun” dedi.

        Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii

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