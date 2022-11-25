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5 yaşındaki çocuk pitondan kıl payı kurtuldu

Avustralya'da pitonun ısırarak havuza çektiği 5 yaşındaki çocuğu babası ve dedesi kurtardı

5 yaşındaki çocuk pitondan kıl payı kurtuldu
5 yaşındaki çocuk pitondan kıl payı kurtuldu
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AA

Avustralya'da 3 metre uzunluğundaki pitonun ısırarak havuza çektiği 5 yaşındaki çocuğu, babası ve dedesi kurtardı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Beau Blake, bir pitonun saldırısına uğradı.

Çocuğun babası Ben, pitonun oğlunu ısırarak havuza çektiğini; bunu gören 76 yaşındaki dedesinin, torununu derhal havuzdan çıkarıp yılanın dişlerinden ayırdığını anlattı.

KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTI

Oğlunun durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten Ben, 5 yaşındaki Blake'in, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını ifade etti.

Ben, yılan ısırığından korktuklarını ancak bu yılan zehirli bir tür olmadığı için ölümcül tehlike arz etmediğini belirtti.

Yaşadıkları bölgede, yılanın bir hayat gerçeği olduğunu kaydeden Ben, pitonu olayın ardından doğaya saldığını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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