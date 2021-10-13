5 yaşındaki Muhammet artık koşabilecek! 0:00 / 0:00

DHA

Suriyeli ailenin oğulları Muhammet´in gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammet, koltuk değneği ile yürümeye başladı.

DHA'nın haberine göre Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Kızıltepe Kaymakamlığı´nın dün 3 yaşında olduğunu belirttiği, ailesinin ise bugün 5 yaşında olduğunu açıkladığı Muhammet için hayırsever bir vatandaş, protez bacak desteğinde bulunacağını söyledi.

PROTEZ BACAĞIYLA YÜRÜDÜ

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam´ın talimatıyla Muhammet´in ailesine ulaşıldı. Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammet'in protez için ölçüleri alınarak, sipariş edildi. Hayırsever yardımı ile proteze kavuşan Muhammet, yeni bacağıyla yürüdü. Muhammet´in bu mutlu anlarına Kaymakam Çam ve Kızıltepe Öksüz ve Yetimler Derneği üyeleri de tanıklık etti. Kaymakam Çam, "Bugün Muhammet yavrumuzun protez bacağının takıldığı gündür" diyerek, şunları söyledi:

"Koltuk değneğiyle görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Muhammet´i izleyen herkes onun için seferber oldu. Bir hayırseverimizin yardımıyla Muhammet´in protez ayağını taktık. Hepimiz Muhammet kadar mutluyuz. Şu anda Muhammet´in mutluluğu gözlerinden okunuyor. Tüm hayırseverlerimize, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

'OĞLUM ARTIK KOŞABİLECEK'

Muhammet´in babası Sabri Hüseyin, oğlunun artık değneksiz yürüyeceğini belirterek, "Çocuğumun görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü, bundan haberimiz yoktu. Hayırseverler ve Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam bize ulaştı. Bir hayırsever tarafından Muhammet için protez bacak yapılacağını söyledi ve bugün de protez bacak takıldı. Oğlum artık yürüyüp, koşabilecek. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.