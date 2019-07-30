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5 yıl yasak ilişki yaşadığı şahsı öldüren kadına 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

İHA

Bursa’da 5 yıl yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren Neşe A. hakkında açılan dava sonuçlandı. Yaklaşık 3 yıl süren davanın karar duruşmasında Neşe A., "Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı" dedi. Kocasının suçsuz olduğunu savunan Neşe A. hakkında istenen müebbet cezası, ‘haksız tahrik’ten önce 20 yıla, sonra ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 16 yıl 8 aya düşürüldü. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti

yasak aşk cinayeti

Bursa’da yaklaşık üç yıl önce 5 yıl yasak ilişki yaşadığı komşusu Ümit Şahin'i öldüren Neşe A.'yı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, bekar olan Ümit Şahin (30),yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe A.'nın (35) evinin önünde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Neşe A., polisi arayıp Ümit Şahin'i taciz ettiği gerekçesiyle kendisinin öldürdüğünü söyleyerek gelen polislere teslim oldu. Tutuklanan Neşe A. ifadesinde, Ümit Şahin ile 5 yıldır ilişki yaşadıklarını, 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlunun babasının Ümit olabileceğini söyledi. Adliyeye sevk edilen genç kadın tutuklandı. Yapılan DNA testinde çocuğun babasının Ümit Şahin olduğu ortaya çıktı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Neşe A. hakkında ’kasten adam öldürmek’, tutuksuz sanık eşi M.A. hakkında da ’cinayete azmettirmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra yapılan karar duruşmasına N.A. Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katıldı.

'PSİKOLOJİK VE FİZİKİ BASKI YAPIYORDU'

Eşi M.A.’nın suçsuz olduğunu anlatan Neşe A., "Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Maktulün ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" dedi.

Mahkemece son sözü sorulan Neşe A., "Ümit Şahin, bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziki baskı yapıyordu. Çocuklarıma dahi bunlar yansıyordu. Çocukla da ilgilenmedi. Olayın bu şekilde sonlanmasını istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum” diye konuştu.

KOCA M.A.: OLAYA KESİNLİKLE DAHİL OLMADIM

Savcının kendisi hakkında istenen hapis cezasını kabul etmediğini belirten M.A. ise, "Olay sırasında kendime ait pastanedeydim. HTS kayıtları doğru sonuç vermiyor. Ümit Şahin ile en ufak kavgam olmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olaya kesinlikle dahil olmadım. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Avukatı Tuncay Özdemir ise, müvekkili M.A.’nın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından M.A.’nın hakkında beraat kararı verirken, tutuklu sanık Neşe A.’ya Ümit Şahin'i öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme bu cezasını ‘haksız tahrik’ten önce 20 yıla, sonra ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 16 yıl 8 aya düşürdü. Ayrıca Neşe A.’ya ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis ceza verildi.

'ADALET HAKKANİYETE UYGUN ŞEKİLDE TECELLİ ETTİ'

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Tuncay Özdemir, “Müvekkilim M.A. davanın ilk aşamasından itibaren masumdur. Yaklaşık üç yıl boyunca devam eden mahkemede yargılanmaktadır. Bu yargılama esnasında işlemediği ve haberi olmadı suçlamalarla itham edilmiş ve mağdur edilmiştir. En başından beri masumiyetinden bir an dahi kuşu duymadığımız müvekkilimiz verilen kararla beraat etmiş ve adalet yerini bulmuştur. Böylece adaletin hakkaniyete uygun şekilde tecelli etmesi bizim açımızdan memnun edicidir” dedi.

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