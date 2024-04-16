50 bin lira maaşla çoban aranıyor
Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, 50 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamadıklarından dert yanıyor.
Türkiye'de özellikle gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmesi ekonomisi tarım ve hayvanlıcılığa dayanan bölgelerde iş gücü kaybına neden oluyor.
Gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmelerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da çoban bulamamanın sıkıntısını yaşandıklarını söyleyen Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, özellikle gençlerin sosyal güvencesi olduğu için büyük şehirlere giderek asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini kaydetti.
"GENÇLER ŞEHİRDE ASGARİ ÜCRETİ TERCİH EDİYOR"
Salkım, "Baharın gelişiyle hayvanlarımızı meralara saldık. Şimdi, bizim şöyle bir sorumuz var sektör olarak. Aslında bu sorun Türkiye geneli bir sorundur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu sorunumuz daha da büyüdü. Biz 40 bin TL maaşla çoban bulmakta zorluk çekiyoruz." dedi.
Çoban bulamamalarının sebebini kırsaldan kente göç eden gençlere bağlayan Salkım "Gençler şehir merkezlerinde özellikle tekstil alanında, farklı iş ortamlarında asgari ücretle bu işi kendilerine daha cazip buluyorlar. Oysaki çoban maaşı şu anda 40 binin üzerindedir. Bu iyi bir para. Buna rağmen biz çoban bulamıyoruz. Bu sadece Muş’un sorunu değildir, bu Türkiye geneli bir sorundur. Türkiye geneli hayvancılık sektörü çoban sıkıntısı çekiyor" şeklinde konuştu.
"KİMSE ÇOBANLIK YAPMAK İSTEMİYOR"
Muş'un besicilik geleneğini sürdürmek ve sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun etkili bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen besicilerden Mizgin Sönmez ise "İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarımızı meralara çıkardık. Her yıl olduğu gibi bu yılda çoban bulmakta zorlanıyoruz. 40-50 bin TL maaş vermemize rağmen çoban bulamıyoruz. Kimse çobanlık yapmak istemiyor. Bazen bir aile bir çoban tutuyor, bazen birkaç aile birleşip çoban tutuyorlar. Maalesef çoban bulmak bu kadar kolay değil. Kışlık peynir, yeme içme ve diğer tüm ihtiyaçlarını biz karşılamamıza rağmen çoban bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.