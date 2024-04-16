50 bin lira maaşla çoban aranıyor

Türkiye'de özellikle gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmesi ekonomisi tarım ve hayvanlıcılığa dayanan bölgelerde iş gücü kaybına neden oluyor.

Gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmelerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da çoban bulamamanın sıkıntısını yaşandıklarını söyleyen Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, özellikle gençlerin sosyal güvencesi olduğu için büyük şehirlere giderek asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini kaydetti.

"GENÇLER ŞEHİRDE ASGARİ ÜCRETİ TERCİH EDİYOR"

Salkım, "Baharın gelişiyle hayvanlarımızı meralara saldık. Şimdi, bizim şöyle bir sorumuz var sektör olarak. Aslında bu sorun Türkiye geneli bir sorundur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu sorunumuz daha da büyüdü. Biz 40 bin TL maaşla çoban bulmakta zorluk çekiyoruz." dedi.

Çoban bulamamalarının sebebini kırsaldan kente göç eden gençlere bağlayan Salkım "Gençler şehir merkezlerinde özellikle tekstil alanında, farklı iş ortamlarında asgari ücretle bu işi kendilerine daha cazip buluyorlar. Oysaki çoban maaşı şu anda 40 binin üzerindedir. Bu iyi bir para. Buna rağmen biz çoban bulamıyoruz. Bu sadece Muş’un sorunu değildir, bu Türkiye geneli bir sorundur. Türkiye geneli hayvancılık sektörü çoban sıkıntısı çekiyor" şeklinde konuştu.