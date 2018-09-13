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50 santim kazıldı Lejyon kalesi ortaya çıktı
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50 santim kazıldı, tek lejyon kalesinin duvarları ortaya çıktı

Roma İmparatorluğu'nun doğu hattında günümüze kadar gelen tek lejyon kalesi olan ve Türkiye’de başka örneği bulunmayan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti’ndeki çalışmalarla toprağın 50 santimetre altından 2 bin yıllık Roma dönemine ait eserler ortaya çıkarılıyor

13.09.2018 - 12:19 | Güncelleme: İHA

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisinde Roma’nın 15. Lejyonu’nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede başlatılan kazılarda 100 metrekarelik bir alanda toprağın 50 santimetre altında 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda duvar ve eser çıkması arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı.

ANADOLU'DAKİ TEK LEJYON KALESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürürken, 25 kişilik ekiple yaz başından beri devam ettirilen çalışmalarda şimdiden çok sayıda eser ortaya çıkarıldı. Roma İmparatorluğunun askeri düzenlemeleri kapsamında doğuda Sasanilerle oluşturduğu sınır hattı çalışmaları kapsamında bilinen 4 lejyon kalesinin yer aldığı Anadolu’da günümüze kadar gelen tek lejyon kalesi olan Satala’da kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kazı çalışmalarında ana çalışma yeri olarak lejyonun kalesinin olduğu yer tercih edildi.

"KENTİN ÇEVRELEDİĞİ ALAN 60-70 HEKTARI BULUYOR"
İHA'nın haberine göre toprağı kazar kazmaz bir anda bulgular ve Roma’nın 2 bin yıllık ana kampının lejyon duvarlarının karşılarına çıktığını kaydeden Doç. Dr. Şahin Yıldırım, "Toprağı kazar kazmaz Roma’nın 2 bin yıllık ana kampının lejyon duvarları karşımıza çıktı. Hemen onun alt seviyelerinde ise ocaklar karşımıza çıkmaya başladı. Daha sonraki evrelerde burası başka bir yapının mutfağı haline dönüştürülmüş. Bir zamanlar komutanın ana kampı iken daha sonra mutfak yapısına dönüşmüş durumda. Ortaçağa ait birçok bronz sikke buradaki yapıyı tarihlendirmemizi sağladı. Kazılar çok uzun soluklu olacak. 20 hektara yakın bir alan leyjon kampının olduğu yer. Kentin ana çevrelendiği yer ise 60-70 hektarlık alan” dedi.

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