DERECEYE GİREN ÖĞRENCİYE 5 BİN TL CİVARI DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren öğrenciler için açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.