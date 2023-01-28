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5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek?

İlk dönemin sona ermesinin ardından karnelerine kavuşan, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, 15 Tatil'in tadını çıkarmayı sürdürüyor. Takdir, teşekkür alan öğrencilere devlet desteği iddiası gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Başarı Teşvik Programı' kapsamında, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklaması basında geniş yer bulmuştu. İşte detaylar...

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  • 5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek, kimler alabilecek?

    Aralık ayında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Başarı Teşfik Programı' açıklamaları öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin ardından, "Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek?" sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
  • 5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek, kimler alabilecek?

    TAKDİR TEŞEKKÜR ALANA DEVLET DESTEĞİ Mİ VERİLECEK?

    Takdir teşekkür alan öğrencilere devlet desteği verileceği yönündeki Twitter ve Instagram'da yer alan iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Başarı Teşfik Programı' kapsamında ortaya çıktığı düşünülüyor.

     
  • 5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek, kimler alabilecek?

    TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLERE PARA VERİLECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarı Teşvik Programı kapsamında devlet okullarında okuyan ve dereceye giren öğrencilere başarı desteği verileceğini açıklamıştı.

     
  • 5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek, kimler alabilecek?

    DERECEYE GİREN ÖĞRENCİYE 5 BİN TL CİVARI DESTEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren öğrenciler için açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.
  • 5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek, kimler alabilecek?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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