532 Neyin Numarası? 532 Numarası Kimin, Neden Arar?

532 Neyin Numarası?

Telefon numaraları, sahip oldukları kodlar ile bir bölgenin ya da operatörün kimliğini taşır. Bu kodlar ülkeden ülkeye değişir. Ayrıca bölgeye göre değişen kodlar aynı zamanda da mobil iletişim operatörlerine göre de farklılaşır. 532 neyin numarası diye soranlar için 532’nin de bir ön kod olduğunu belirtelim. 532 ön kodu, Türkiye’nin en büyük mobil iletişim operatörlerinden birine aittir. Bu mobil iletişim operatörü ise köklü firmalardan biri olan Turkcell’in ta kendisi… Yani telefonunuza gelen bir çağrının başında 532 var ise sizi arayan kişinin bir Turkcell abonesi olduğunu anlarsınız. Ancak bir hatırlatma yapmalıyız. 532 kodu Turkcell’e ait olsa da “numaranı taşı” gibi kampanyalar nedeniyle bu hat 532 ile başlamış olsa da farklı bir operatöre de geçiş yapmış olabilir. 532 kodu ile ilgili detayları merak edenler için 532 kimin numarası sorusuna da değineceğiz. Fakat ondan önce bir hatırlatma yapalım. Burada söz ettiğimiz 532, telefon numaralarının bir ön kodu. Ancak direkt 532 tarafından da telefonunuza arama gelebilir. Bu durumda da sizi arayan Turkcell müşteri hizmetleri olacaktır.

532 Kimin Numarası? 532 neyin numarası diyenler için bu numaranın ya da bu ön kodun Turkcell’e ait olduğunu söyledik. Ancak daha detaylı bilgi almak isteyenler, 532 kimin numarası sorusuna da cevap arıyorlar. 532, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. Turkcell, mobil iletişim operatörlerinin ülkemizdeki en köklü isimlerindendir. Bu şirket, 1994 senesinde faaliyetlerine başlamış olup bugün hala varlığını sürdürüyor. Ülkemizde mobil iletişim konusunda öncü firmalardan olduğunu söyleyebileceğimiz Turkcell’in ilk kodlarından biri 532’dir. Turkcell mobil iletişim operatörlerine ait diğer ön kodlara ise 530, 531 ve 535 gibi numaralar örnek verilebilir. 532 kimin numarası sorusuna firma açısından cevap verdik. Ancak 532’yi kimlerin kullandığı ile ilgili konuya da değinmemiz gerekir. 532 ön kodunsa sahip olan numara kullanıcıları bireysel kullanıcılar olabileceği gibi kurumsal kullanıcılar da olabilir. Bireysel kullanıcılar ve kurumsal kullanıcılar arasındaki farkı merak edenler için öncelikle bireysel kullanıcının ne olduğunu açıklayalım. Bireysel kullanıcı, herhangi bir işletme için değil, edindiği numarayı tamamen kişisel telefon numarası olarak kullanan kullanıcılardır. Kurumsal kullanıcılar ise adından da anlaşılacağı üzere bireysel kullanıcıların aksine işletme sahipleridir. 532 kimin numarası sorusuyla ilgili son olarak bahsedeceğimiz konu da az önce belirttiğimiz gibi ön kod olmayan 532 numarası… Bu numara da Turkcell operatörüne aittir. Peki 532 numarası neden arar?