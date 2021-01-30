DHA

Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli -54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti.

Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI

Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü.

Veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, "Neredeyse donmak üzereydi. Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi.

Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.

KIŞIN SICAKLIK -60'LARA KADAR DÜŞÜYOR

Yakutistan, Rusya Federasyonu'nu oluşturan federe cumhuriyetlerden biri. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar ise bir Türk halkı. Yakutistan Rusya Federasyonu topraklarının beşte birini oluşturuyor ve dünyadaki en büyük yüz ölçümüne sahip olan özerk ülke. 1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak tanınıyor. Yakutsk şehri, ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri... Kentte sıcaklık kışın -60 derecelere kadar düşebiliyor. Yazları ise sıcaklık 25 dereceye kadar çıkabiliyor. Dünya pırlanta rezervlerinin yüzde 20'sinin bulunduğu Yakutsk ayrıca petrol, doğalgaz, altın ve kıymetli madenler açısından da oldukça zengin bir kent...