540 gram ve 30 santim olarak doğan Kartal bebek, 114 gün sonra sağlığına kavuştu

Aliağa ilçesinde yaşayan ve özel bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Yağmur ve Mehmet Mete Doy çifti, hamileliğin 21'inci haftasında ilk çocukları Kartal Doy'un rutin kontrolünde plasentanın gelişmediğini öğrendi. Yağmur Doy, doktorların hamilelik sürecinde bebeğin kilosunun çok düşük olduğunu, kafa ve bacaklarının gelişiminin geride kaldığını söylediklerini belirtti. Başvurdukları perinatoloji doktoru da bebekte gelişim geriliği olduğunu, beslenemediğini, oksijen alamadığını, temiz kan akışını sağlamadığını söyledi.

Doy, bebeğin ölüm riskinin yüzde 95 olması, yaşasa bile engelli kalma olasılığının yüksek olması nedeniyle başvurdukları hastanelerin hiçbirinin doğumu kabul etmediğini, sadece arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gittikleri özel bir hastanenin kendisine doğum onayı verdiğini ifade etti.

REKLAM

Hamileliğinin 28'inci haftasında olan Yağmur Doy, 19 Nisan'da 540 gram ağırlığında, 30 santim boyunda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe 'Kartal' adı verildi. Yenidoğan yoğun bakım biriminde 114 gün tedavi gören Kartal bebek, yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu.

"ANNELİĞİMİ YAŞAYAMAMIŞTIM" Dün taburcu edilen Kartal bebeğin annesi Yağmur Doy, "Hamileliğimin 28'inci haftasında bu hastanede doğum yaptım. Zorlu süreçlerden geçtik. Şimdi taburcu olacağız. 3,5 aydır anneyim ama anneliğimi yaşayamamıştım. Şu ana kısmetmiş" diye konuştu. "YAŞADIĞIMIZ MUTLULUĞU ANLATAMIYORUZ" Bebekleri Kartal doğduktan sonra 114 gün boyunca kuvözde kaldığı için her gün eşi ile Aliağa'dan hastaneye belirten Mehmet Mete Doy ise "Bu süreç çok zorlu geçiyor. Buradan her anne babaya bu sürecin basit geçmeyeceğini söylemem gerekiyor. Fakat hep umutları olsun. Çünkü biz hep umutluyduk. Bazen negatif olduğumuz da oldu. Ancak hep iyi durmaya çalıştık. Çocuğumuza da bu pozitifliği yansıtmaya çalıştık. Buradaki doktorlarımız, yenidoğan hemşerileri hep destek oldular. Biz iyi oldukça çocuğumuzun durumunun da iyiye gittiğini gördük. Taburcu olduğumuz için yaşadığımız mutluluğu anlatamıyoruz. Çok değişik bir duygu. Allah hiç kimsenin başına böyle bir şey vermesin ama başa gelirse de böyle bir şey versin; hastaneden sonunda sağlıklı çıksınlar" ifadelerini kullandı.

"AİLESİ KADAR BİZ DE MUTLULUK YAŞIYORUZ" Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Abbasgulu Baghırov da Kartal bebeğin durumuyla ilgili bilgi verip, "Kartal bebek, 28 hafta 4 günlük ve oldukça düşük olan 540 gram kiloda doğdu. Sonra 114 gün yatış süresi oldu. Bu süre boyunca hem hastanemizin doktorları, hemşireleri ve diğer sağlık personelleri bu yaşam mücadelesinde Kartal bebeğe destek oldu ve sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Şu anda ailesi kadar biz de mutluluk yaşıyoruz. Kartal bebek gayet iyi. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kendisi ağızdan alması gerektiği kadar besleniyor. Şu an güncel kilosu 540 gram oldu. Doğduğunda 30 santim olan boyu 43 santime çıktı. Uygun bakım süreci, tedaviler ve biraz da kendi mücadelesi ile herhangi bir engel veya özür kalmadan Kartal bebeği, sağlıklı şekilde taburcu ettik. Prematüre bebek olduğu için normal bebeğe göre kontroller farklılık teşkil edebilir. Taburcu ediyoruz ama 2 gün sonra yeniden kontrole gelecekler. 15 günde bir aylık kontrolleri olacak. Diğer bebekler, akranlarından ilk başlarda geri kalabilir ancak sonra yavaş yavaş onları yakalayacak" dedi.