        550 milyon dolar serveti olan George Clooney: Normal bir hayat yaşıyorum

        550 milyon dolar serveti olan George Clooney: Normal bir hayat yaşıyorum

        Eşi Amal Clooney ile birlikte 550 milyon dolarlık bir serveti yöneten George Clooney, sıradan bir hayat yaşadığı konusunda ısrarlı: Çocuklarımı her sabah okula götürüyorum. Ben normalim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:23
        "Normal bir hayat yaşıyorum"
        George Clooney ve eşi Amal Clooney'nin toplam servetlerinin 550 milyon dolar olduğu düşünülerek, oldukça lüks bir hayat yaşadıkları tahmin ediliyor.

        Aralarında New York'taki 14,7 milyon dolarlık daire, Como Gölü kıyısında 18. yüzyıldan kalma bir villa, İngiliz adası Sonning Eye'da 17. yüzyıldan kalma bir malikane ve Fransa, Provence'ta 8,3 milyon dolarlık bir şarap çiftliğinin de bulunduğu dünya çapında mülkleriyle bilinen George Clooney, normal bir hayat yaşadığı konusunda ısrarlı konuştu.

        64 yaşındaki Hollywood yıldızı, New York Film Festivali'nde basının sorularını yanıtlarken, ünlü bir oyuncuyu canlandırdığı yeni filmi 'Jay Kelly'deki karakteri gibi normalliği özleyip özlemediği sorusuna, hayatında gerçekten de 'normallik' olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

        "Ben normal yaşıyorum. Biliyorsunuz, çocuklarımı her sabah okula götürüyorum. Ben normalim" diyen Clooney, kırmızı halıda oluşuna işaret ederek "Bu hariç!" ifadesini kullandı.

        Amal Clooney ile evliliğinden 8 yaşındaki ikizleri olan George Clooney, çocukları Ella ve Alexander'ı dışarıdaki hayatından korumaya çalıştığını söylerken, "Sete pek gelmediler. Birkaç kez geldiler. Şu anda çocukları bu deneyimden uzak tutmaya çalışıyorum. Bunun hakkında ne düşüneceklerinden pek emin değilim. Çok şımartıldığımızı düşünmelerini istemiyorum" diye konuştu.

        Clooney çifti, Haziran 2017'de doğduklarından beri çocuklarını bilinçli olarak kameralardan uzak tutuyor.

