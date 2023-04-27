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Haberler Gündem Trafik 56 Nerenin Plakası? 56 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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56 nerenin plakası? 56 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının ön ve arka tamponlarında yer alan araç plakaları, alüminyum bir levha üzerine işlenen harf ve rakam kombinasyonlarından meydana gelen tabelalardır. Günümüzde araçlar için yasal bir zorunluluk olan bu tabelalar, her aracın kendisine özgü ve tek olması sebebiyle taşıtların kimlik kartları olarak değerlendirilirler. Beyaz bir zemin üzerinde yer alan harf ve rakamlarla belirli coğrafi bölgeleri de işaret eden plakalar, araçların değişmez unsurlarıdır. Peki, Türkiye’de kullanılan bir il kodu olan 56 plaka numarası hangi ilin? 56 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

56 Nerenin Plakası? 56 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Araçların devletler tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları, aynı zamanda hem aracın kendisine hem de araç sahibine birtakım sorumluluklar yüklemektedirler. Türkiye’de kullanılan bir il plaka kodu olan 56 nerenin plakası? Siirt ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

56 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 56 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Siirt olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Bitlis iline bağlı bir ilçe olan Siirt, cumhuriyetin ilanının hemen ardından 1923 senesinde vilayet statüsünü alarak il olmuştur.

Siirt’in 56 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962’nin Eylül ayında çıkartılan ve aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe konan bir yönetmelikle, o an için Türkiye’de bulunan 67 vilayete bir plaka kodu verilmesi kararlaştırılmıştır. 1’den başlayarak 67’ye kadar uzanan bu il kodları, şehirlerin alfabetik sıralamasına göre verilmiş ve Siirt de bu sıralamadaki yeri sebebiyle 56 plaka kodunu almıştır. İlk etapta 67 olan bu sayı, zaman içinde Türkiye’deki il sayısının artmasına paralel olarak arttırılmış ve günümüzde Türkiye’de 81 vilayet için 81 ayrı plaka il kodu kullanılmaya başlanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Siirt’in yüzölçümü 5.499 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında yapılan sayıma göre 331 bin 311’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında, Türkiye’de trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtları sayıları üzerine yayınlamış olduğu veride, Siirt’te kayıt edilmiş olan araçların sayısının 21 bin 581 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 20 binin üzerine olan bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilen araçlardan motosikletlere, iş makinelerinden hafif ticari araçlara kadar tüm 56 il koduna sahip olan motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Siirt İlçelerinin Plaka Kodları

1962 yılından itibaren Türkiye’de kullanılmakta olan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü kodları bulunmaktadır. Araç plakalarının ilk sırasında yer alan ve günümüzde 81’e kadar olan kısım illerin kodlarını; il kodlarının hemen ardından gelen ve harf ile harf kombinasyonlarından oluşan kısım ise ilçelerin kodlarını işaret etmektedir. Siirt üzerinden bir örnek vermek gerekirse 56 il kodu ile başlayan bir plakadaki harflere bakarak, o aracın Siirt’in hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Şimdi gelin, Siirt’in merkez ilçeleri ve Kurtalan ilçesinde kullanılmakta olan plaka harf gruplarını hep birlikte inceleyelim. İşte, Siirt ilçelerinin plaka kodları:

Siirt Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 56 AC 001 - 56 AZ 999
  • 56 D 0001 - 56 D 999
  • 56 DA 001 - 56 DA 999
  • 56 M 0001 - 56 M 1000
  • 56 T 0001 - 56 T 1000

Siirt Kurtalan İlçesi Plaka Kodları:

  • 56 KA 001 - 56 KZ 999
  • 56 M 1001 - 56 M 1500
  • 56 T 1001 - 56 T 150
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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