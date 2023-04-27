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Haberler Gündem Trafik 59 Nerenin Plakası? 59 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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59 nerenin plakası? 59 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu araçların tamponlarına sabitlenen ve bir aracın kime ait olduğunu bildiren tescil plakalarına araç plakası adı verilmektedir. Araçların kayıt altına alınmasına ve o aracı sorumluluklar yüklenmesine olanak sağlayan araç plakaları, her aracın kendisine özgü ve tektir. Beyaz bir zemin üzerinde siyah renkli harf ve rakamlardan meydana gelen bu plakalar, her bir aracı bir şehir ile ilişkilendirmektedir. Peki, 59 plaka numarası hangi ilin? 59 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

59 Nerenin Plakası? 59 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan hem araca hem de kullanan kişiye cezai ve hukuki cezai sorumluluklar yükleyen araç plakalarının kullanılması günümüzde yasal bir zorunluluktur. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 59 nerenin plakası? Tekirdağ ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

59 Plaka Numarası Hangi İlin?

59 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tekirdağ’dır. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce 15 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olan Tekirdağ’ın 59 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde Türkiye Cumhuriyeti, 67 vilayetin her birine birer plaka kodu ataması yapmış ve Tekirdağ da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 59 il kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Tekirdağ’ın yüzölçümü 6.339 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 142 bin 451 olarak sayılmıştır. Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise TÜİK’in yine 2022 verilerine göre 300 bin 844 olarak saptanmıştır. Sayısı 300 bini aşan bu motorlu kara taşıtların sayısına hususi otomobiller, iş makineleri, ağır tonajlı araçlar, özel amaca tahsis edilmiş araçlar gibi tüm motorlu taşıtlar dahildir.

Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları

59 plaka koduna sahip ve Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı olan araçların plakalarında, il kodlarından hemen sonra gelen harfler o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bizlere göstermektedir.

Tekirdağ’ın merkez ilçeleri, Ereğli ilçesi, Muratlı ilçesi, Çorlu ilçesi, Saray ilçesi, Hayrabolu ilçesi, Malkara ilçesi ve Çerkezköy ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 59 A 0001 - 59 A 999
  • 59 AC 001 - 59 AZ 999
  • 59 DA 001 - 59 DZ 999
  • 59 EA 001 - 59 EZ 999
  • 59 J 0001 - 59 J 999
  • 59 MA 001 - 59 MA 100
  • 59 S 0001 - 59 S 999
  • 59 T 0001 - 59 T 5000
  • 59 M 0001 - 59 M 3000
  • 59 KA 001 - 59 KZ 999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

  • 59 J 3018 - 59 J 3999
  • 59 M 9551 - 59 M 9999
  • 59 S 3037 - 59 S 3999
  • 59 T 9810 - 59 T 9999
  • 59 VA 001 - 59 VA 999

Muratlı İlçesi Plaka Kodları:

  • 59 J 6000 - 59 J 6999
  • 59 M 8001 - 59 M 8500
  • 59 NA 001 - 59 NZ 999
  • 59 S 6000 - 59 S 6999
  • 59 T 8501 - 59 T 9000

Çorlu İlçesi Plaka Kodları:

  • 59 FA 001 - 59 FZ 999
  • 59 J 1000 - 59 J 1999
  • 59 J 3000 - 59 J 3017
  • 59 M 3001 - 59 M 5000
  • 59 M 7001 - 59 M 7098
  • 59 M 9501 - 59 M 9550
  • 59 MA 301 - 59 MA 400
  • 59 PA 001 - 59 PZ 999
  • 59 S 1000 - 59 S 1999
  • 59 S 3000 - 59 S 3036
  • 59 T 5001 - 59 T 7000
  • 59 T 8001 - 59 T 8106
  • 59 T 9751 - 59 T 9809

Saray İlçesi Plaka Kodları:

  • 59 J 4000 - 59 J 4999
  • 59 M 8501 - 59 M 9000
  • 59 RA 001 - 59 RZ 999
  • 59 S 4000 - 59 S 4999
  • 59 T 9001 - 59 T 9500
  • 59 J 3000 - 59 J 4011

Hayrabolu İlçesi Plaka Kodları

  • 59 HA 001 - 59 HZ 999
  • 59 J 5000 - 59 J 5999
  • 59 M 6001 - 59 M 7000
  • 59 S 5000 - 59 S 5999
  • 59 T 7501 - 59 T 8000
  • 59 MA 401 - 59 MA 450

Malkara İlçesi Plaka Kodları:

  • 59 J 7000 - 59 J 7999
  • 59 LA 001 - 59 LZ 999
  • 59 M 5001 - 59 M 6000
  • 59 S 7000 - 59 S 7999
  • 59 T 7001 - 59 T 7500
  • 59 MA 451 - 59 MA 550

Çerkezköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 59 J 2000 - 59 J 2999
  • 59 M 7099 - 59 M 8000
  • 59 MA 201 - 59 MA 300
  • 59 S 2000 - 59 S 2999
  • 59 T 8107 - 59 T 8500
  • 59 UA 001 - 59 UZ 999
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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