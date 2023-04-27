HABERTURK.COM

Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan hem araca hem de kullanan kişiye cezai ve hukuki cezai sorumluluklar yükleyen araç plakalarının kullanılması günümüzde yasal bir zorunluluktur. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 59 nerenin plakası? Tekirdağ ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

59 Plaka Numarası Hangi İlin?

59 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tekirdağ’dır. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce 15 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olan Tekirdağ’ın 59 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde Türkiye Cumhuriyeti, 67 vilayetin her birine birer plaka kodu ataması yapmış ve Tekirdağ da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 59 il kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Tekirdağ’ın yüzölçümü 6.339 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 142 bin 451 olarak sayılmıştır. Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise TÜİK’in yine 2022 verilerine göre 300 bin 844 olarak saptanmıştır. Sayısı 300 bini aşan bu motorlu kara taşıtların sayısına hususi otomobiller, iş makineleri, ağır tonajlı araçlar, özel amaca tahsis edilmiş araçlar gibi tüm motorlu taşıtlar dahildir.

Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodları

59 plaka koduna sahip ve Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı olan araçların plakalarında, il kodlarından hemen sonra gelen harfler o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bizlere göstermektedir.

Tekirdağ’ın merkez ilçeleri, Ereğli ilçesi, Muratlı ilçesi, Çorlu ilçesi, Saray ilçesi, Hayrabolu ilçesi, Malkara ilçesi ve Çerkezköy ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

59 A 0001 - 59 A 999

59 AC 001 - 59 AZ 999

59 DA 001 - 59 DZ 999

59 EA 001 - 59 EZ 999

59 J 0001 - 59 J 999

59 MA 001 - 59 MA 100

59 S 0001 - 59 S 999

59 T 0001 - 59 T 5000

59 M 0001 - 59 M 3000

59 KA 001 - 59 KZ 999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

59 J 3018 - 59 J 3999

59 M 9551 - 59 M 9999

59 S 3037 - 59 S 3999

59 T 9810 - 59 T 9999

59 VA 001 - 59 VA 999

Muratlı İlçesi Plaka Kodları:

59 J 6000 - 59 J 6999

59 M 8001 - 59 M 8500

59 NA 001 - 59 NZ 999

59 S 6000 - 59 S 6999

59 T 8501 - 59 T 9000

Çorlu İlçesi Plaka Kodları:

59 FA 001 - 59 FZ 999

59 J 1000 - 59 J 1999

59 J 3000 - 59 J 3017

59 M 3001 - 59 M 5000

59 M 7001 - 59 M 7098

59 M 9501 - 59 M 9550

59 MA 301 - 59 MA 400

59 PA 001 - 59 PZ 999

59 S 1000 - 59 S 1999

59 S 3000 - 59 S 3036

59 T 5001 - 59 T 7000

59 T 8001 - 59 T 8106

59 T 9751 - 59 T 9809

Saray İlçesi Plaka Kodları:

59 J 4000 - 59 J 4999

59 M 8501 - 59 M 9000

59 RA 001 - 59 RZ 999

59 S 4000 - 59 S 4999

59 T 9001 - 59 T 9500

59 J 3000 - 59 J 4011

Hayrabolu İlçesi Plaka Kodları

59 HA 001 - 59 HZ 999

59 J 5000 - 59 J 5999

59 M 6001 - 59 M 7000

59 S 5000 - 59 S 5999

59 T 7501 - 59 T 8000

59 MA 401 - 59 MA 450

Malkara İlçesi Plaka Kodları:

59 J 7000 - 59 J 7999

59 LA 001 - 59 LZ 999

59 M 5001 - 59 M 6000

59 S 7000 - 59 S 7999

59 T 7001 - 59 T 7500

59 MA 451 - 59 MA 550

Çerkezköy İlçesi Plaka Kodları:

59 J 2000 - 59 J 2999

59 M 7099 - 59 M 8000

59 MA 201 - 59 MA 300

59 S 2000 - 59 S 2999

59 T 8107 - 59 T 8500

59 UA 001 - 59 UZ 999