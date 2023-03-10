57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

Keser, törpü, çakı ve zımpara yardımı ile farklı ağaç türlerinden baston, tarama küreği, rençber sabanı, tütün dikme kazığı, oyun kaşığı gibi ürünler yapan Aktaş, bunları çevre mahallelere satıyor. Aktaş, el emeği ürünlerini yarım asrı aşkın bir süredir yapmayı sürdürüyor.