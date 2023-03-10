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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Musa Aktaş, yarım asrı geçkin süredir törpü, keser ve zımparası ile ağaçlara şekil veriyor

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  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 82 yaşındaki ahşap oyma ustası Musa Aktaş yarım asrı aşkın bir süredir ağaca şekil vererek baston, kaşık, saban yapıyor.
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

    Taşköy Mahallesi'nde yaşayan Aktaş, 25 yaşındayken Bigadiç ve Sındırgı pazarlarında gördüğü ağaç işçiliğine merak sardı ve mesleğe başladı.
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

    Keser, törpü, çakı ve zımpara yardımı ile farklı ağaç türlerinden baston, tarama küreği, rençber sabanı, tütün dikme kazığı, oyun kaşığı gibi ürünler yapan Aktaş, bunları çevre mahallelere satıyor. Aktaş, el emeği ürünlerini yarım asrı aşkın bir süredir yapmayı sürdürüyor.
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

    Musa Aktaş, mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, gençlerin de el emeği ürünlere ilgi göstermesi gerektiğini dile getirdi.

     

     
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

    *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor
  • 57 yıldır ağaçlara şekil veriyor

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