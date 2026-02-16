YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA HEYECANI 11 İLDE DAHA DEVAM EDECEK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni haftanın kura çekim takvimini paylaştı.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor.’’ ifadelerini kullandı.