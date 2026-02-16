Canlı
        Haberler Bilgi Gündem 58 İLİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 213.451 konutun hak sahipleri belli oldu: İşte 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        58 ilin TOKİ kura sonuçları açıklandı! 213.451 konut sahibini buldu: İşte TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları için hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde 29 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında 58 ilin kurası çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler sonucunda toplam 213 bin 451 sosyal konut hak sahiplerini buldu. İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi iki kanal üzerinden yapılabiliyor. İşte 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 07:11 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:11
        1

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının ‘’Ev Sahibi Türkiye’’ sloganıyla hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nde kura maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 7 haftada tam 58 ilde hak sahibi belirleme kurası çekildi. 29 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. İl il TOKİ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        TOKİ KURA ÇEKİMLERİNDE 7 HAFTA GERİDE KALDI

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 7 hafta geride kaldı.

        29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548, Kocaeli'nde 10 bin 340 konutun kura çekimiyle devam etti.

        3

        58 İLİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        29 Aralık 2025-13 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı.

        Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

        4

        YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA HEYECANI 11 İLDE DAHA DEVAM EDECEK

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni haftanın kura çekim takvimini paylaştı.

        Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor.’’ ifadelerini kullandı.

        5

        16-22 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre;

        16 Şubat Pazartesi Eskişehir’de 6.055 ve Karaman’da 1.550,

        17 Şubat Salı Konya’da 15.200 ve Sakarya’da 6.633,

        18 Şubat Çarşamba Mersin’de 8.190 ve Kırklareli’de 2.255,

        19 Şubat Perşembe Diyarbakır’da 12.165,

        20 Şubat Cuma Adana’da Çanakkale’de 3.276 ve Gaziantep’te 13.890,

        21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

        6

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, sonuç sayfasında başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını aynı gün içinde öğrenebiliyor.

        Ayrıca kura sonuçları noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
