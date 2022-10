BAKAN ERSOY: TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ DÜNYADA ÇOK İZLENİYOR



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kırmızı halı geçisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'deki en önemli kültür sanat etkinliklerinin içerisinde yer aldığını ve bakanlık olarak festivali her zaman desteklediklerini söyledi. Sinema konusunda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğuna işaret eden Ersoy, "Dizi ve filmlerimi dünyada çok izleniyor ve beğeniliyor. Altın Portakal'ın 59'uncusu çok önemsiyoruz. Her geçen yıl uluslararası bilinirliliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasına, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor. Sinema hafızamızı yitirirsek, esas tehlike o zaman başlıyor. Hafızanın her zaman kalıcı olması ve bu isimlerin gelecek nesillere ve sanatçılara örnek olması çok çok önemli. Başta bu festival olmak üzere, sinemayla ilgili her türlü aktivitenin bakanlık olarak arkasındayız ve destekliyoruz." diye konuştu.