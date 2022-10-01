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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış töreni öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı

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  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın yanı sıra, festivalde yer alan filmlerin yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    BAKAN ERSOY: TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ DÜNYADA ÇOK İZLENİYOR

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kırmızı halı geçisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'deki en önemli kültür sanat etkinliklerinin içerisinde yer aldığını ve bakanlık olarak festivali her zaman desteklediklerini söyledi. Sinema konusunda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğuna işaret eden Ersoy, "Dizi ve filmlerimi dünyada çok izleniyor ve beğeniliyor. Altın Portakal'ın 59'uncusu çok önemsiyoruz. Her geçen yıl uluslararası bilinirliliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasına, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor. Sinema hafızamızı yitirirsek, esas tehlike o zaman başlıyor. Hafızanın her zaman kalıcı olması ve bu isimlerin gelecek nesillere ve sanatçılara örnek olması çok çok önemli. Başta bu festival olmak üzere, sinemayla ilgili her türlü aktivitenin bakanlık olarak arkasındayız ve destekliyoruz." diye konuştu.
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK: DAHA NİCE 59 YILLAR DİLİYORUM

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Altın Portakal demek Antalya, Yeşilçam, sinema ve bir taraftan da kortej demek. Bugün kortejimizi tamamladık ve halkımızla sanatçılarımızı buluşturduk. Daha nice 59 yıllar diliyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    PERİHAN SAVAŞ: ANTALYALILARIN BÜTÜN SOKAKLARI DOLDURMASI MUHTEŞEMDİ

    İlk ödülünü 17 yaşında aldığını belirten usta oyuncu Perihan Savaş, 48 yıl aradan sonra onur ödülü almanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Geleneksel kortejle ilgili düşünelerini belirten Savaş, "Kortej 40 derece sıcaklığa rağmen harikaydı. Antalyalıların bütün sokakları doldurması gerçekten muhteşemdi. Bu bizim festivalimiz, 59'uncusu yapılıyor ve sinemaya çok büyük katkıları var. Daha fazla büyüyerek devam etmesini diliyorum." dedi.
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    NURGÜL YEŞİLÇAY: ÇOK İDDİALI FİLMLER VAR

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ise, "Antalya halkıyla iç içe, el ele ve omuz omuzaydık. Çok güzel geçti. Çok iddialı filmler var. Çok güzel filmler izleyeceğimiz için şanslıyız. Yaşasın sinema" ifadelerini kullandı.
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Kırmızı halı geçişi sonrası, Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunumuyla Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış galasına geçildi. Perihan Savaş ve Erkan Can’a 'Onur Ödülü'nün, Zerrin Tekindor’a ise 'Başarı Ödülü’nün verildiği törende Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nın kazanan projeler de açıklandı. Festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri ve jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Mustafa Sandal da konser verdi.
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Harun Tekin
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Melisa Sözen
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Nurgül Yeşilçay
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Nurgül Yeşilçay
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Salih Güney
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Hatice Aslan
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Şenay Gürler
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Oktay Kaynarca ve Ediz Hun
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Nurgül Yeşilçay ve Ahmet Mümtaz Taylan
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Erkan Can
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Zerin Tekindor
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Selma Güneri ve Yusuf Sezgin

     
  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

    Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu

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