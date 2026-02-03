Habertürk
        59 yaşındaki Halle Berry kararlı: Silinip gitmeme izin vermeyeceğim

        Halle Berry, Hollywood'daki yaş ayrımcılığına tepki göstererek; "Silinmeme izin vermeyeceğim" dedi

        Giriş: 03.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:31
        Halle Berry, Hollywood'da yaşlanmayla ilgili bakış açısına karşı sesini yükseltti. 59 yaşındaki oyuncu, verdiği son röportajda, yaşlanan oyuncuların dışlanması konusunda her zamankinden daha fazla ses çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

        "Öyle bir yaşa geliyorsunuz ki, dışlanmış, değersizleştirilmiş hissediyorsunuz. Bunu işte de toplumda da hissediyorsunuz ama silinmeme izin vermeme konusunda kesin kararlıyım" diyen Halle Berry, oyunculukta yavaşlamaya niyeti olmadığını söyleyerek, bu yıl; 3 dizi ve 7 filmde başrol oynayacağını belirtti.

        REKLAM

        Birkaç yıl önce katıldığı bir sağlıklı yaşam kampının, kendisiyle olan ilişkisini iyileştirmesine yardımcı olduğunu söyleyen Berry, "Kendimin aynadaki yansımasını; kırık dökük insanları, çocukluk travmaları geçirmiş ve bu travmaları atlatmış insanları kendime çektiğimi fark ettim. Çocukken başıma gelenlerin acısıyla yüzleşmeli ve sırlarımı açığa çıkarmalıydım. Kendimi tam anlamıyla sevebilmek ve kendi çocuklarım için var olabilmek için bunu bedenimden atmalıydım" ifadesini kullandı.

        Ünlü oyuncu, ağustos ayında 59'uncu yaş gününü kutlarken sosyal medyada bir dizi bikinili fotoğrafını paylaşmıştı. Fit görünümüyle dikkat çeken Halle Berry; "İşte 59" diye mesaj yazmıştı.

