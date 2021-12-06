Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden dün paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 278 oldu.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

6 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu bu akşam saat 19.00'dan sonra açıklayacak.

5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada;

"Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz." dedi

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Danimarka’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının iki günde üç katına çıktığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi.

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantına karşı, takviye dozun uygulama hızını artırmayı planlıyor.

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.