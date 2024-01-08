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        Haberler Gündem 6 aydır kayıptı! Yusuf Kavuk'un cansız bedeni Bilecik'te gömülü bulundu!

        6 aydır kayıptı! Yusuf Kavuk'un cansız bedeni Bilecik'te gömülü bulundu!

        Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan aşçı Yusuf Kavuk ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Genç ismin cansız bedeni Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gömülü bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:40
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        Yusuf Kavuk'un cansız bedeni Bilecik'te gömülü bulundu!
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        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 6 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Yusuf Kavuk’un cansız bedeni Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gömülü olarak bulundu.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Müge Anlı canlı yayında Yusuf Kavuk'un kaybına ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen gözaltılarda; Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Harun Ateş'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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        İLİŞKİLERİNİ ONAYLADILAR

        Olayın incelenmeye alındığı günden beri ilişkileri olduğu iddia edilen Harun Ateş ile Derya Altun, canlı yayında söylenen bilgilere göre birlikte olduklarını onayladılar.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Yusuf Kavuk olayının başından beri çelişkili ifadeler kullanarak şüpheleri üzerine çeken Harun Ateş, ortaya çıkan son dakika gelişmelerine göre gözaltına alındığı sırada sorgudayken cinayeti itiraf etti.

        CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERDE 3 KERE PİKNİK YAPMIŞ

        Harun Ateş, Yusuf Kavuk ile arasında kavga çıktığını ve sonrasında onu öldürdüğünü itiraf etti. İşlediği cinayetin ardından cesedi arabasında bir gün boyunca tutan Ateş, Kavuk'un cansız bedenini ormana gömdüğünü söyledi. Cansız bedeni gömdüğü alanı çalı ve taşlarla gizlediğini söyleyen Harun, 3 kez pikniğe diye gidip cenazenin yerini kontrol ettiğini de belirtti.

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        TUTUKLANDILAR

        Olayın en başından beri çelişkili ifadeler veren Harun ile Derya cinayet itirafının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı aile canlı yayında isyan etti.

        NELER OLMUŞTU?

        1 çocuk babası ve aşçı olan Yusuf Kavuk, Temmuz ayından beri kayıptı. Ailesi kardeşlerinden aylardır haber alamıyordu. Bu sebeple Müge Anlı'ya başvuran aile, kardeşlerinin Bursa'da kaybolduğunu belirtti. Sırra kadem basan Yusuf olayında yaptıkları açıklamalar sebebiyle şüpheler Derya ve Harun'a yönelmişti. Aile, kardeşleri Yusuf Kavuk'un cinayete gitmiş olma ihtimalinin üzerinde dururken, Harun ve Derya arasındaki ilişki akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Günler sonra programa bir izleyici katılarak: "Ben Harun ile Yusuf'u gördüm. Tartışıyorlardı. Yusuf, Harun'a sen nasıl benim evleneceğim kadın ile beraber olursun diyerek, Harun'un boynuna yapıştı. Harun'un mavi pantolon ve siyah tişörtü vardı." dedi. İddiaları yalanlayan Harun, kameralara bakılmasını söylerken bir yandan da Derya'nın kendisini kandırdığını belirtti. Daha sonra programa Yusuf'un son görüştüğü arkadaşı Arsen Bey katıldı ve Harun'un iddialarını "Yusuf bana birisinin onu beklemediğini söylemedi. Hal ve hareketlerinde bir değişiklik yoktu. Ayrıca Yusuf'un telefonu vardı. Harun Bey'in dediği şekilde telefonu olmaması gibi bir durum yoktu" cümleleriyle yalanlamıştı. Harun'un Yusuf'un kaybolması hakkında verdiği ifadede de şu cümleler yer aldı: "Ben Yusuf ile 1 ay önce Derya'nın ablası aracılığıyla yemek yerken tanıştım. Daha sonra yemek yerken güzellik salonu ile ilgili konuştuk. Bana kendisinin güzellik merkezi işine gireceğini söyledi. Biz bu konu hakkında 6-7 saat sohbet ettikten sonra, ben kendi adıma bir güzellik merkezi açmak istiyorum. Makedonya'dan sonra Yusuf beni aradı. Nevşehir'de işlerim bitince Bursa'ya geleceğim abi dedi. Daha sonra kendisi ile görüştük. Ben onu 12'de aldım. Kahvaltı yaptık. Ardından bana İnegöl'e uğrayabilir miyiz şeklinde bir soru yöneltti. Oradan aracını alacağını belirtti. İnegöl'e gittik. Yaklaşık yarım saat sonra beni biraz bekleyebilir misin? dedi. O günden sonra ben Yusuf'a ulaşamadım."

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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