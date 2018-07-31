TÜİK'e göre, ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %9,1 AZALDI



Haziran ayında dış ticaret açığı %9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında %68,5 iken, 2018 Haziran ayında %70,2'ye yükseldi.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİNLİKLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1, ithalat %5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,8, ithalat %3,3 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %6,4 ARTTI



Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında %47,5 iken, 2018 Haziran ayında %51,2 oldu.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.



İTHALATTA ÇİN İLK SIRAYI ALDI



Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,6’dır.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9’dur. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,6’dır.

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