Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli kesiminin yakından takip ettiği 6 aylık enflasyon farkı için geri sayım sürüyor. Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Ancak maaş zamlarının netleşmesi için Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Aralık rakamlarının duyurulmasıyla birlikte 6 aylık toplam enflasyon ortaya çıkacak ve buna bağlı zam oranları da kesinleşmiş olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı hangi tarihte açıklanacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Şu ana kadar Temmuz-Kasım arası 5 aylık enflasyon farkı netleşti ancak Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon ve dolayısıyla maaş zamları da netleşecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen enflasyon farkı yüzde 11.20 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek. Böylece yılın ikinci yarısını kapsayan Temmuz-Aralık ayı enflasyonu ile beraber, memur ve emekli maaş zammı da belli olacak.
2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ
2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.
"2026'DA DEZENFLASYON DEVAM EDECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında Türkiye'nin büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamları göreceğini belirterek, "2026'da dezenflasyon devam edecek." dedi.
Şimşek, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uyguladıkları Makro Ekonomik İstikrar ve Reform Programı'nda enflasyonu tek haneye indirmeyi, öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir cari dengeye kavuşmayı ve tüm bu kazanımların kalıcı olmasını hedeflediklerini söyledi.
Gıda ve enerji arzında da önemli politikalar hayata geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "Enflasyona bakarsanız, son 3 yılda yüzde 64-65 aralığından önce yüzde 44'e gittik. Arkasından da bu sene şu an itibarıyla yüzde 31. Gelecek sene hedef bant yüzde 13-19 arasında ama piyasa 20'li rakam bekliyor. Gelecek sene için tekrar söyleyeyim ilave birtakım şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını oldukça gerçekleştirilebilir olarak görüyoruz." dedi.
Şimşek, konut fiyatları ile kira arasındaki ilişkinin yeniden kurulduğunu ve gelecek dönemde kira artışlarının normalleşeceğini kaydederek, geçmişte uygulanan yüzde 25 artış sınırının ve deprem bölgesindeki konut açığının etkisinin azaldığını, konut üretiminin artmaya devam ettiğini anlattı.
Eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini ifade eden Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını vurguladı.