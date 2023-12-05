6. İstanbul Komedi Festivali kahkahalarla sona erdi Bu yıl 6. kez gerçekleşen İstanbul Komedi Festivali, son gösterisiyle kahkahalar eşliğinde final yaptı

Türk sinema sektöründe gişe rekorları kıran filmlere imza atan BKM, tam 1 ay boyunca şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali’nin son gününde geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Touch’da, festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden “Mehmet Açar ile Aile Arasında Film Okuması”nda “Aile Arasında” filminin senaristi Gülse Birsel ve yönetmeni Ozan Açıktan’ı, sinema eleştirmeni Mehmet Açar moderatörlüğünde seyirci ile buluşturdu.

BKM FESTİVALİN 6. YILINDA İLK KEZ BİR FİLM İLE FESTİVALİ EL ELE TUTUŞTURDU, KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU Tüm zamanların en iyi gişe yapan Türk filmleri listesinde yer alan “Aile Arasında” filminin senaristi Gülse Birsel ve yönetmeni Ozan Açıktan’ın içten sohbeti ile konuk olduğu bu özel etkinlikte filmin kahkahalarla çekilen sahneleri, alt metinleri, diyalogları, kült olan karakterleri ve unutulmayan anları başrolde oldu. REKLAM

Aşkı da dostluğu da barındıran, izleyicilerin “kahkaha attıktan sonra iki dakika dinleneyim de karnımın ağrısı geçsin" dedikleri 'Aile Arasında' filminin en özel anları ve anıları İstanbul Komedi Festivali’nde kahkaha krizine döndü.

İlk kez bu özel projede sahnede buluşan usta isimler katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşatırken, seyircilerin kahkahaları eşliğinde eşsiz bir gösteriye dönüştü.

ŞEHRİN NEŞESİ GELECEK SENE DE SEYİRCİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, önümüzdeki yıl 7’den 70’e yerli & yabancı dopdolu programıyla İstanbul Komedi Festivali seyircisiyle yeniden buluşacak. İstanbul Komedi Festivali başlıyor