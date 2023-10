İstanbul Komedi Festivali başlıyor

Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali ile 6'ncı yılında da komedinin kalbi İstanbul’a neşe getirecek.

İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak.

Festival her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

USTA VE YILDIZ İSİMLERLE DOLU ZENGİN BİR TAKVİM

Demet Akbağ, Şener Şen, Uğur Yücel, Ali Poyrazoğlu & Güneş Berberoğlu, Behzat & Süheyl Uygur, Kaan Sekban, Doğu Demirkol, Zafer Algöz & Can Yılmaz, Berfu & Eser Yenenler, , Esra Dermancıoğlu, Deniz Göktaş, Ali Kerim Diler, Can Bonomo & Can Temiz & Bengi Apak, Oya Başar ve Ebru Kural, Hakan Yılmaz & Ebru Cündübeyoğlu, Yasemin Şefik, Geveze, Semaver Kumpanya 'Cimri', Volkan Severcan & Asuman Dabak, Yunus Günçe gibi isimlerinin yanı sıra interaktif etkinlikler, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen 'Aydınlıkevler', 'Güldür Güldür Show', 'Zengin Mutfağı', 'Çok Güzel Hareketler 2' ve çok daha fazlası İstanbul Komedi Festivali’nde olacak.