6 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde şansını deneyen binlerce kişi, sonuçların açıklanması ile birlikte bilet sorgulaması yapmaya başladı. İşte Milli Piyango İdaresi ile 6 Kasım 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmektedir. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayında yapılmaktadır. İşte noter huzurunda çekilen 6 Kasım 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
6 KASIM 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
22 - 34 - 36 - 46 - 50 - 69
JOKER 83 + SÜPERSTAR 60ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.