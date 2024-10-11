6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi: Son tarih ne zaman, ehliyetini yenilemeyenleri ne bekliyor?

Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen vatandaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek. Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ YENİLEMEDİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi. REKLAM Kalkan, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uygulamasında son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş olup günümüz itibarıyla sürücü belgesini yenilemeyen 6 milyon 264 bin vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

SÜRÜCÜ BELGELERİNİ YENİLEMEYENLERE CEZA VAR MI? Yıl sonuna dek vatandaşların 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebileceklerini bildiren Kalkan, şöyle devam etti: "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenecek bedel 15 lira olarak düzenlendi. Ancak sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmemesi halinde 2025 yılında indirimli tutardan vatandaş faydalanamayacak. Ayrıca vatandaşlar eski tip sürücü belgeleri ile araç kullanamayacak vatandaşlarımız. Eski tip sürücü belgesi geçersiz duruma geleceğinden, vatandaşlarımız bu sürücü belgeleri ile araç kullandığında Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalacaklar."

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? Kalkan, "13 liralık değerli kağıt bedeli Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebilmekte. 2 liralık vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının Güçlendirme Vakfı'nın anlaşmalı olduğu bankalardan ödenebilmektedir. Çoğu kamu bankası 15 liralık bedeli tek bir paket halinde ödeme şeklini kabul etmektedir." bilgisini verdi. REKLAM Yeni tip sürücü belgelerinin basımının en fazla 2 iş günü sürdüğünü aktaran Kalkan, "Basım işlemleri tamamlanarak tüm gönderiler PTT'ye teslim edilmektedir. PTT tarafından da 56 il merkezinde 1 gün içerisinde, diğer il merkezlerinde 2 gün, köy ve ilçelerde ise 4 gün içerisinde teslimat yapılmaktadır." diye konuştu. Vatandaşların sağlık raporu alarak randevularına gelmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, yıl sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla bir an önce belgelerin yenilenmesini tavsiye etti.

SÜRÜCÜ BELGELERİNİ YENİLEME EN SON NEZAMAN? Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine sahip olabiliyor. Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET) YENİLEME BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIYOR? Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. REKLAM Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor. Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediğini ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET) YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR? Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.