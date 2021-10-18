6 parti seçim kanunu ve siyasi partiler yasasını görüşecek 0:00 / 0:00

Millet İttifakı'nı oluşturan 4 parti ile Deva ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri üçüncü kez Meclis'te bir araya geldi. Dördüncü toplantı için 6 parti temsilcisi salı günü, 17:00'de bir araya gelecek.

Son iki haftalık zamanda 2 buçuk sayfa olması planlanan metnin ilk bölümü olan "Gerekçe" kısmı 2 isim tarafından kaleme alındı.

Dördüncü toplantıda kurmaylar ilk kez eline kalem alacak ve "yasam" başlığı görüşülecek. Başlık altında Meclis'in güçlendirilmesi, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası konuları ele alınacak..

Daha sonra sırasıyla Yürütme, Yargı metnin son bölümünde ise Temel Hak ve Özgürlükler başlığı olacak. Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde özellikle basın özgürlüğü, kamu yönetimi, liyakat başlıkları bulunacak.

Ayrıca 6 parti temsilcisi artık toplantılarda yanlarında sektereterya bulunduracak, konuşmalar, tartışmalar kayda alınacak.