6. sınıflar ne zaman başlıyor? 6. sınıflar yüz yüze eğitim tarihi ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili bir detay daha belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi sınıfların yüz yüze eğitim başlayacağı ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yaptı. Peki Kasım'da hangi sınıflar açılıyor?

5. VE 9. SINIFLAR 2 KASIM'DA BAŞLIYOR

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' açıklamasını yaptı.

6. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6. sınıfların ne zaman başlayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.