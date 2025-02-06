6 Şubat'ın gelişiyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerinde kaybettiğimiz canlar, 2. yılında yurt genelinde saygıyla anılıyor. Türkiye'yi sarsan ve milyonlarca kişiyi derinden etkiliyen felaket başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 11 ilde yıkıma neden oldu. Ülkemizi yasa boğan ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından kaybettiğimiz canları anmak ve depremzedelere destek olmak amacıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve taziye sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 6 Şubat Depremi anma mesajları...