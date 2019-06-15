Düzce Çay Camii'ne eşi Hatice Uğurlu (75) ile temizliğe giden Hasan Uğurlu (80) aniden fenalaşıp hayatını kaybetti.

Acı olay perşembe günü Çay Mahallesi´nde bulunan Çay Camii´nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Hatice Uğurlu, eşi Hasan Uğurlu'yu da beraberine alıp her perşembe günü yevmiyeyle temizlik yaptığı camiye gitti. Ancak kapıdan girdikleri anda Hasan Uğurlu yere yığıldı. Caminin güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda, 60 yıldır evli olduğu eşinin yere düştüğünü gören yaşlı kadın, büyük bir şok yaşadı.

EN SONUNDA YARDIM İSTEDİ AMA...

Eşini, omuzlarından tutarak, halının üzerine taşıyan Hatice Uğurlu, daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da bir kova ile su getirerek, fenalaşan eşinin yüzünü yıkadı. Tüm çabalarına rağmen eşinin hareket etmediği gören yaşlı kadın, caminin yanında bulunan kahvedekilerden yardım istedi.

Camiye gelen vatandaşlar, 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çay Camii'nde gönüllü olarak müezzinlik yapan Ramazan Şengül, "Kadın burada yaklaşık 3 yıldır çalışıyor. Eşi de yaşlı olduğundan, 'beni yalnız bırakma' demiş, yanında gelmiş. Aydınpınar Camii'nin oradaki evlerinden yürüyerek geliyorlar. Kapıdan beraber giriyorlar, adam orada yığılıyor. Kadın ise yapacağını şaşırıyor. Kendi imkanları ile halının üzerine çekiyor. Hava vermeye çalışıyor, kalp masajı yapmaya çalışıyor. Bir insan eşine ne yapacaksa yapmaya çalışıyor. Yüzüne su atıyor ve kahvehaneden insanları çağırıyor. Ancak yaşlı adam vefat etmiş" dedi.