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Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

62. Grammy Ödülleri'nin verildiği tören, Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı.

Pop şarkıcısı Lizzo, geceyi 41 yaşında vefat eden Bryant'a adadı. Alicia Keys, "Burada, Kobe Bryant'ın var ettiği mekanda tam manasıyla kalbi kırık bir haldeyiz" diyerek acısını dile getirdi.

En İyi Dünya Müziği dalında Grammy'e aday olan Altın Gün grubu gecede ödül kazanamadı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın 'Becoming' adlı kitabının sesli versiyonu 'En İyi Sözsel Albüm' ödülünü aldı.

Billie Eilish, beş dalda ödüle layık görülerek törene damga vurdu.

18 yaşındaki Ellish, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, En İyi Yeni Sanatçı, En İyi Pop Vokal Albümü ödüllerine layık görüldü.

Bu yıl tam sekiz dalda adaylık alan Lizzo törenden sadece üç tane ödülle ayrıldı.

İŞTE 62. GRAMMY ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

Yılın Kaydı: Bad Guy (Billie Eilish)

Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

Yılın Şarkısı: Bad Guy (Billie Eilish)

En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish

En İyi Pop Vokal Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

Yılın Prodüktörü: Finneas

En İyi Rap Albümü: Igor (Tyler, the Creator)

En İyi Rap Şarkısı: A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage, & Anthony White

En İyi Rap/Sung Performansı: Higher ( DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend)

En İyi R&B Albümü: Ventura (Anderson .Paak)

En İyi Country Albümü: While I'm living (Tanya Tucker)

En İyi R&B Şarkısı: Say So (PJ Morton Featuring JoJo)

En İyi Solo Pop Performansı: Lizzo (Truth Hurts)

En İyi Grup Pop Performansı: Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus (Old Town Road)

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Look Now (Elvis Costello & The Imposters)

En iyi R&B Performansı: Come Home (Anderson .Paak Featuring André 3000)

En İyi Geleneksel R&B Performansı: Lizzo (Jerome)

En İyi Dans Kaydı: Got To Keep On (The Chemical Brothers)

En İyi Rock Performansı: This Land (Gary Clark Jr)

En İyi Rock Şarkısı: This Land (Gary Clark Jr)

En İyi Rock Albümü: Social Cues (Cage the Elephant)

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride (Vampire Weekend)

En İyi Country Şarkısı: Bring my flowers (Tanya Tucker)

En İyi Grup Country Performansı: Dan + Shay (Speechless)

En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells (Esperanza Spalding)

En İyi New Age Albümü: Wings (Peter Kater)

En İyi Folk Albümü: Patty Griffin, Patty Griffin

En İyi Film Müziği: Homecoming (Beyonce)

En İyi Klip: Old Town Road (Lil Nas X)