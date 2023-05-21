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Araçların trafikte denetlenmesine ve bir aracın kayıt altına alınmasına olanak sağlayan araç plakaları, her bir araç için tescil belgesi olma özelliği gösterirler. Peki, 63 nerenin plakası? Şanlıurfa ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

63 Plaka Numarası Hangi İlin?

63 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Şanlıurfa olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Halep vilayetine bağlı olan Şanlıurfa, 1924 yılında vilayet statüsünü almıştır. Türkiye’deki birçok il gibi, Şanlıurfa’nın plaka kodu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm illere, plakalarda kullanılmak üzere plaka kodları verilmiş ve Şanlıurfa da 63 il koduna sahip olmuştur.

Güneydoğu Anadolu’da yer alan Şanlıurfa’nın yüzölçümü 19.451 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 2 milyon 170 bin 110’dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa’nın bu nüfusu bölgedeki araç sayılarına da yansımış ve TÜİK’in 2022 yılında yayınladığı veride, Şanlıurfa’da trafiğe kayıtlı araçların sayısının 272 bin 431 olduğu belirlenmiştir. Şanlıurfa’da bulunan ve 63 plaka koduna sahip olan bu araçlara, kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi otomobillere, ağır tonajlı araçlardan iş makinelerine kadar tüm araçlar dahildir.

Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de kullanılan plakalardaki hem sayılar hem de harflerin belirli görevleri bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar vilayetler için il kodlarını; bu il kodlarından sonra gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçelerin harf gruplarını meydana getirirler. Bu özelliklerinden hareketle, bir araç plakasında yer alan harflere bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini söylemek mümkündür.

Şanlıurfa’nın merkez ilçeleri, Viranşehir ilçesi, Siverek ilçesi, Hilvan ilçesi, Suruç ilçesi, Akçakale ilçesi, Harran ilçesi, Birecik ilçesi, Bozova ilçesi ve Ceylanpınar ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

63 A 0001 - 63 A 5000

63 AC 001 - 63 AZ 999

63 B 0001 - 63 B 5000

63 D 0001 - 63 D 9999

63 DA 001 - 63 DZ 999

63 KA 001 - 63 KZ 999

63 MA 001 - 63 MB 999

63 MZ 001 - 63 MZ 999

63 PA 001 - 63 PZ 999

63 T 0001 - 63 T 2500

63 VA 001 - 63 VZ 999

Viranşehir İlçesi Plaka Kodları:

63 HA 001 - 63 HZ 999

Siverek İlçesi Plaka Kodları:

63 D 0500 - 63 D 599

63 EA 001 - 63 EZ 999

63 T 3001 - 63 T 3500

Hilvan İlçesi Plaka Kodları:

63 RA 001 - 63 RZ 999

Suruç İlçesi Plaka Kodları:

63 FA 001 - 63 FZ 999

63 T 3501 - 63 T 4000

Akçakale İlçesi Plaka Kodları:

63 NA 001 - 63 NZ 999

Harran İlçesi Plaka Kodları:

63 TA 001 - 63 TC 999

Birecik İlçesi Plaka Kodları:

63 LA 001 - 63 LZ 999

Bozova İlçesi Plaka Kodları:

63 UA 001 - 63 UB 999

Ceylanpınar İlçesi Plaka Kodları:

63 SA 001 - 63 SZ 999