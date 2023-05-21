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Haberler Gündem Trafik 62 Nerenin Plakası? 62 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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62 nerenin plakası? 62 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada kullanılmaya başlanan araç plakaları, günümüzde tüm araçlar için yasal bir zorunluluktur. Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ve rakamlardan oluşan araç plakaları, karayolları üzerinde seyreden motorlu taşıtların kimlik kartlarıdır. Üzerlerindeki harf ve rakamlar vasıtasıyla belirli coğrafi bölgeleri işaret eden plakalarda, her şehrin bir il kodu bulunmaktadır. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 62 plaka numarası hangi ilin? 62 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

62 Nerenin Plakası? 62 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Araçların trafikte denetlenmesini ve o aracın devletin resmî kurumları tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları; araçlar için birer tescil belgesidir. Peki, 62 hangi şehrin plakası? Tunceli ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

62 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 62 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tunceli’dir. Daha önceleri Elazığ’a bağlı bir ilçe olan Tunceli, 1935 yılında çıkartılan bir kanunla vilayet statüsü kazanmıştır.

Tunceli’nin 62 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962 yılının Eylül ayında çıkartılan bir yönetmelik, aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve o an için Türkiye’de vilayet statüsünde olan 67 vilayete birer plaka numarası verilmiştir. 1’den başlayarak 67’ye kadar giden bu numaralar arasından Tunceli de alfabetik sıralamadaki yeri gereğince 62 plaka kodunu almıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Tunceli’nin yüzölçümü 7.705 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılı sayımına göre 84 bin 366 olarak ölçülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Tunceli ilinde trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 10 bin 251 olarak saptanmıştır. Sayısı 10 bini geçen bu araçlar arasında hususi otomobillerden iş makinelerine, tarımda kullanılan araçlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm 62 il koduna sahip olan araçlar dahildir.

Tunceli İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli ilinde kullanılan araç plakalarında da ilçelerin kendilerine ait kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılardan hemen sonra gelen harf ve harf kombinasyonları, o aracın Tunceli’nin hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Tunceli merkez ilçeleri ve Pertek ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Tunceli Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 62 A 0001 - 62 A 9999

  • 62 AC 001 - 62 AF 999

  • 62 M 0001 - 62 M 9999

  • 62 T 0001 - 62 T 9999

Pertek İlçesi Plaka Kodları:

  • 62 AH 001 - 62 AK 999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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