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Haberler Gündem Trafik 61 Nerenin Plakası? 61 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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61 nerenin plakası? 61 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtların ön ve arka tamponlarında yer alan taşıt plakaları; beyaz bir zemin üzerinde yer alan çeşitli harf ve rakam kombinasyonlarından meydana gelmektedir. Araçların, devletlerin kurumları tarafından kayıt alınmasını sağlayan araç plakaları, aynı zamanda bir aracın kime ait olduğunu da bildirmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanılmakta olan taşıt plakalarında, her ilin kendine özgü bir kodu bulunmaktadır. Peki, 61 plaka numarası hangi ilin? 61 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

61 Nerenin Plakası? 61 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Motorlu taşıtların trafikte denetlenmesini sağlayan ve o araçlara hukuki sorumluluklar yükleyen araç plakaları, her aracın kendisine özgü ve tektir. Peki Türkiye’de 61 hangi şehrin plakası? Trabzon ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

61 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılmakta olan 61 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Trabzon’dur. Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Trabzon’un 61 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, Türkiye’deki 67 vilayete il kodları verilmiş ve Trabzon da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 61 il kodunu almıştır.

Trabzon’un yüzölçümü 4.662 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 818 bin 23’tür. Trabzon’da trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınladığı veriye göre, 230 bin 979 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 200 bini aşan bu motorlu araçlar arasında iş makineleri, hususi araçlar, kamu hizmetinde kullanılan motorlu taşıtlar gibi tüm 61 il koduna sahip olan araçlar yer almaktadır.

Trabzon İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde iller ve o ilçelerin kendilerine özgü birtakım kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar bir aracın hangi ile; bu sayıların ardından gelen harfler ise o araçların hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bizlere gösterirler.

Trabzon merkez ilçeleri, Sürmene ilçesi, Of ilçesi, Vakfıkebir ilçesi, Maçka ilçesi, Araklı ilçesi, Akçaabat ilçesi, Beşikdüzü ilçesi ve Arsin ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 61 AC 001 - 61 AZ 999

  • 61 D 0001 - 61 D 9999

  • 61 DA 001 - 61 DZ 999

  • 61 EA 001 - 61 EZ 999

  • 61 K 0001 - 61 K 5000

  • 61 M 0001 - 61 M 1531

  • 61 MA 001 - 61 MZ 999

  • 61 S 0001 - 61 S 3000

  • 61 T 0001 - 61 T 0110

  • 61 MA 001 - 61 MZ 999

  • 61 CA 001 - 61 CZ 999

Sürmene İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 G 9101 - 61 G 9200

  • 61 K 7601 - 61 K 8000

  • 61 S 6001 - 61 S 6500

  • 61 SA 001 - 61 SZ 999

  • 61 SA 001 - 61 SZ 999

Of İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 FA 001 - 61 FZ 999

  • 61 K 6801 - 61 K 7300

  • 61 S 6501 - 61 S 7000

  • 61 M 4501 - 61 M 5000

  • 61 K 8501 - 61 K 8800

Vakfıkebir İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 HA 001 - 61 HZ 999

  • 61 K 5301 - 61 K 5700

  • 61 S 3501 - 61 S 4000

  • 61 M 5501 - 61 M 6000

  • 61 K 8801 - 61 K 9000

Maçka İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 G 9001 - 61 G 9100

  • 61 K 7301 - 61 K 7600

  • 61 RA 001 - 61 RZ 999

  • 61 S 4501 - 61 S 5000

Araklı İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 K 6501 - 61 K 6800

  • 61 K 8001 - 61 K 8200

  • 61 NA 001 - 61 NZ 999

  • 61 S 5501 - 61 S 6000

  • 61 M 2501 - 61 M 3000

Akçaabat İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 K 5701 - 61 K 6200

  • 61 K 8201 - 61 K 8500

  • 61 KA 001 - 61 KZ 999

  • 61 S 3001 - 61 S 3500

  • 61 M 1601 - 61 M 2500

  • 61 K 9001 - 61 K 9500

Beşikdüzü İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 K 5001 - 61 K 5300

  • 61 PA 001 - 61 PZ 999

  • 61 S 4001 - 61 S 4500

  • 61 M 3501 - 61 M 4000

Arsin İlçesi Plaka Kodları:

  • 61 K 6201 - 61 K 6500

  • 61 LA 001 - 61 LZ 999

  • 61 S 5001 - 61 S 5500

  • 61 M 3001 - 61 M 3500

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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