Belgesel filmlere maddi destek 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021'de sinema sektörüne 65 belgesel film projesi için 5 milyon 268 bin lira destek sağladı. Bu yılın dördüncü destekleme kurulunda, belgesel film yapım türündeki 324 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Bu destekle birlikte 2021 yılı içinde sinema sektörüne Bakanlık tarafından sağlanan toplam miktar 48 milyon liraya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılı içerisinde küresel salgın nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan 159 sinema salonuna da 'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 15 milyon 900 bin lira destek sağlamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; senaryo, kısa film, animasyon film ve proje geliştirme türlerindeki 88 projeye de 1 milyon 782 bin lira destek vermişti. İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile ortak yapım türlerindeki 26 projeye verilen destek miktarı ise 25 milyon 50 bin lira olmuştu.