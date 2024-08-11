65 kiloda altın madalya Japonya'nın
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında erkekler 65 kiloda altın madalya Japonya'ya gitti.
Giriş: 11.08.2024 - 19:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:14
Japonya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında erkekler 65 kiloda altın madalyaya ulaştı.
Champ de Mars Arena'daki karşılaşmaların finalinde İranlı Rahman Amourzadkhalili'yi mağlup eden Japon Kotaro Kiyooka, altın madalya kazandı.
Arnavut Islam Dudaev ile Porto Rikolu Sebastian Rivera, bu kategoride bronz madalyayı paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ