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        Haberler Gündem Güncel 6.5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Efeler'de 6.5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6.5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:06
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        6.5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sahte zeytinyağı ticaretine yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sürüyor.

        Çalışmaları kapsamında Efeler ilçesinde 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta ekipler tarafından yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 6 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere 780 bin TL TL tutarında ceza uygulanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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        #Aydın Haberleri
        #Efeler ilçesi
        #sahte zeytinyağı
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