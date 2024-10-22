6.5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sahte zeytinyağı ticaretine yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sürüyor.

Çalışmaları kapsamında Efeler ilçesinde 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta ekipler tarafından yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 6 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere 780 bin TL TL tutarında ceza uygulanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.