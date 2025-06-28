65 Yaş Aylığı Şartları Nelerdir? 65 Yaş Aylığı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

65 Yaş Aylığı Nedir?

65 yaş aylığı, yaşlılık sosyal yardım programı kapsamında, Türkiye’de yaşayan ve gelir durumu yetersiz olan 65 yaş ve üzeri bireylere düzenli olarak verilen maddi destektir. Bu aylık, kişinin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sağlanır.

65 Yaş Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?

65 Yaş ve Üzeri Olmak Başvuru sahibinin en az 65 yaşında olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak Yardım yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir.

Gelir Durumunun Yetersiz Olması Kişinin kendisinin, eşinin ve birlikte yaşadığı kişilerin gelir durumu aylık net asgari ücretin belirli bir oranının altında olmalıdır. Gelir testi yapılır.

Sosyal Güvenlik Kapsamında Emeklilik Hakkı Olmaması veya Emekli Aylığı Almaması 65 yaş aylığı, emekli maaşı veya başka sosyal güvenlik gelirinden faydalanamayanlara öncelik verir.

Yerleşim Yeri Türkiye’de Olmalı Başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet ediyor olması gerekir.

Başvurunun Gelir Testi ile Değerlendirilmesi Başvuru yapıldıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından gelir testi uygulanır. Gelir durumu uygun ise yardım bağlanır.

Kimler 65 Yaş Aylığından Faydalanabilir? 65 yaş ve üzeri, gelir durumu yetersiz olan ve sosyal güvenlik kapsamında emeklilik maaşı almayan kişiler Hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir almayanlar Yaşlılık sebebiyle çalışma imkânı kalmamış ve maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar 65 Yaş Aylığı Başvuru Süreci Başvuru Yapılması Başvuru, ikamet edilen yerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılır. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Gerekli Belgelerin Hazırlanması Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi İkametgah belgesi Gelir durumunu gösterir belgeler (varsa) Varsa sosyal güvenlik dökümleri Gelir Testi Uygulaması Görevli sosyal hizmet uzmanları tarafından gelir testi yapılır. Hane içindeki gelir ve gider durumları detaylı şekilde değerlendirilir. Değerlendirme ve Sonuç Gelir testi sonucunda aylık bağlanmaya uygun bulunanlara 65 yaş aylığı verilir. 65 Yaş Aylığının Özellikleri Aylık tutarı, devlet tarafından belirlenen asgari ücretin belirli bir oranına göre hesaplanır ve yıllık olarak güncellenir. Yardım düzenli olarak her ay hesaplara yatırılır.