"65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar grip aşılarını ihmal etmesin" uyarısı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye’nin de bu iklimsel değişimden payını alacağını belirterek, “Özellikle kış aylarında görülen grip ve benzeri hastalıkların uzayacağını öngörüyoruz. İnsanlarımız ateş, öksürük ve eklem ağrılarına daha sıklıkla maruz kalabilir, en ufak ısı değişikliğinde bu şikayetleri tekrar ederek 'kronik grip' denilen bir hale gelmesine neden olabilir” diye konuştu.

"GRİP VE ZATÜRRE AŞILARINI OLMALARI LAZIM" Hem grip hem de zatürrenin bulaşıcı bir hastalık olup, toplumda hızla yayılabilme riski taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Özkaya, bu hastalıkların çok ciddi sorunlara neden olduğu belirtti. Meşakkatli tedavi süreçlerinin iş ve maddi kayıplara neden olacağını da hatırlatan Özkaya, özellikle riskli yani 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, sık grip ve zatürre öyküsü olan vatandaşların grip ve zatürre aşılarını olmalarını önerdi.