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        Haberler Sağlık "65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar grip aşılarını ihmal etmesin" uyarısı! | Sağlık Haberleri

        "65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar grip aşılarını ihmal etmesin" uyarısı!

        Yaz aylarında etkisini gçsteren aşırı sıcakların yerini dünya genelinde dondurucu soğuklar, fırtına ve yoğun kar yağışına bıraktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu durumun insan sağlığı üzerinde önemli etkiler bırakacağı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle kış aylarında görülen grip ve benzeri hastalıkların uzayacağını öngörüyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişiler aşılarını ihmal etmemeli" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:35
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        Grip aşısı uyarısı! Kimler için gerekli?
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        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye’nin de bu iklimsel değişimden payını alacağını belirterek, “Özellikle kış aylarında görülen grip ve benzeri hastalıkların uzayacağını öngörüyoruz. İnsanlarımız ateş, öksürük ve eklem ağrılarına daha sıklıkla maruz kalabilir, en ufak ısı değişikliğinde bu şikayetleri tekrar ederek 'kronik grip' denilen bir hale gelmesine neden olabilir” diye konuştu.

        "GRİP VE ZATÜRRE AŞILARINI OLMALARI LAZIM"

        Hem grip hem de zatürrenin bulaşıcı bir hastalık olup, toplumda hızla yayılabilme riski taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Özkaya, bu hastalıkların çok ciddi sorunlara neden olduğu belirtti. Meşakkatli tedavi süreçlerinin iş ve maddi kayıplara neden olacağını da hatırlatan Özkaya, özellikle riskli yani 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, sık grip ve zatürre öyküsü olan vatandaşların grip ve zatürre aşılarını olmalarını önerdi.

        "TERLEMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN"

        Prof. Dr. Özkaya, “WMO raporunda, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasındaki dönemin küresel iklim açısından kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye'de Aralık ve Ocak aylarında kar yağışlarının güçlü olması beklenirken, Şubat ayında daha kuru ve sıcak bir dönem öngörülüyor. Dengesiz hava sıcaklıklarında giysi seçiminin de oldukça önemli. İnce veya kalın terleten kıyafetler kolayca zatürre gelişmesine yol açacaktır. Bunları giymeyin, terlememeye özen gösterin. Hava durumuna göre giyilip çıkarılabilecek katmanlı giysiler tercih edin” dedi.

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